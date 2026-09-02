Un equipo de 72 personas y una grúa de 75 toneladas para elaborar en Sanxenxo la tortilla más grande del mundo
Será preparada el sabado 5 con 17.000 huevos y tendrá un peso de 10.000 kilos
N. D.
La empresa El Huevo de la Abuela movilizará un equipo de 72 personas y una grúa de 75 toneladas para cocinar en Sanxenxo la tortilla más grande del mundo. La cita será el sábado 5 de septiembre y tendrá carácter solidario ya que lo que se recaude de las raciones se destinará a comedores sociales y entidades benéficas.
La compañía familiar de huevos camperos, con instalaciones en las localidades gallegas de Palas de Rei y Melide, organiza por tercera vez este reto y agradece «la colaboración total del Concello de Sanxenxo y de la hostelería local».
«Movilizamos un equipo de 72 personas y el trabajo ya comenzó, porque las patatas van prepochadas y refrigeradas. Hablamos de 1.700 kilos de patatas, 17.000 huevos, trescientos litros de aceite y treinta kilos de sal; hay que pelar, cortar, pochar, batir los huevos y prepararlo todo», explica Manuel Casal, propietario de la firma.
La tortilla, de seis metros de diámetro y unos 10.000 kilos de peso, será volteada veces de forma espectacular con la ayuda de una grúa de 75 toneladas en el marco de la Festa da Cebola de Sanxenxo.
Manuel Casal está convencido de que el evento será un éxito y agradece «el interés mostrado desde el primer momento por el Concello de Sanxenxo y la hostelería local para acoger este reto».
«Le daremos dos vueltas a la tortilla, que será la mitad sin cebolla y la otra mitad con cebolla, como no podía ser de otra forma celebrándose la Feira da Cebola», añade.
Las raciones de tortilla y pan ya se pueden adquirir por tres euros en locales comerciales y de hostelería de Sanxenxo.
«El espectáculo tendrá fines solidarios y lo que se recaude por las raciones de tortilla se destinará a comedores sociales y entidades benéficas, por lo que pedimos apoyo para poder batir así el récord solidario», concluye Manuel Casal.
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