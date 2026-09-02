El Concello reserva 2,2 millones para una campaña de asfaltados en cerca de 50 viales municipales

El Concello de Sanxenxo ha puesta en marcha un plan de asfaltados en 46 viales en las siete parroquias del municipio. El proyecto, que saldrá próximamente a licitación, incluye la pavimentación de más de 11 kilómetros de pistas y 56.309 metros cuadrados de superficie. El gobierno llevará al pleno del próximo día 10 una modificación presupuestaria con cargo al superávit por valor de 1.652.592 euros con el que se abordará en una primera fase de los asfaltados, que supone el 75% del proyecto. El 25% restante se acometerá con fondos propios ya incluidos en el presupuesto municipal de 2027.

Estas 46 pavimentaciones se suman a las 25 ya ejecutadas en el rural en lo que va de mandato. Una de ellas, ahora en ejecución, la de «Peai y acceso a la vía rápida», con una inversión de 63.525 euros. Esta partida se financia a través de una subvención recibida por parte de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y con fondos propios. La actuación consiste en la realización de una limpieza y apertura de las cunetas por ambos márgenes del camino, la renovación del pavimento asfáltico mediante la extensión y compactación de una nueva capa de rodadura y la colocación de la señalización necesaria en el punto del inicio del vial que cuenta con una longitud de más de mil metros.

Por otro lado, el gobierno complementará este plan con una red de cunetas rebasables de hormigón (permite circulación peatonal) y drenaje en un total de 59 pistas y 15,9 kilómetros. Una actuación que se ejecutará en distintas viales de las siete parroquias. La inversión rondará los 1,3 millones de euros y se financiará con cargo al canon del agua.

Noticias relacionadas

Se trata de la segunda modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería realizado esta anualidad que asciende a 5.501.931 euros. La primera, aprobada el pasado mes de abril, se realizó por tres millones de euros tres millones de euros para hacer frente a la segunda fase del mercado de abastos de Sanxenxo, al proyecto de recuperación del litoral en la zona de A Fianteira- Vilalonga en la Ría de Arousa y a la adquisición de un terreno destinado a vivienda pública en el suelo urbanizable número 8 en Dorrón.