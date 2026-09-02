La comarca de Pontevedra cierra agosto con 7.438 desempleados, el 73% en servicios

La comarca de Pontevedra cerró agosto con 7.438 personas desempleadas, según los datos oficiales del paro registrado en los 14 concellos del área. La ciudad de Pontevedra concentra 3.743 desempleados, algo más de la mitad del total comarcal, con un 50,3%, y se mantiene con diferencia como el municipio con mayor volumen de personas inscritas en las oficinas de empleo.

El peso del sector servicios vuelve a ser determinante en la capital. De los 3.743 parados contabilizados en Pontevedra, 2.764 proceden de actividades terciarias, lo que supone cerca del 74% del total. A continuación se sitúan las personas sin actividad anterior, con 363 desempleados; la industria, con 288; la construcción, con 262; y el sector primario, con 66.

Por detrás de Pontevedra se sitúa Marín, con 955 personas en paro, mientras que Poio ocupa la tercera posición con 661. Sanxenxo y Caldas de Reis contabilizan 341 desempleados cada uno y Ponte Caldelas alcanza los 309. Vilaboa registra 207 personas en paro; Cuntis, 171; Cerdedo Cotobade, 169; Moraña, 156; Barro, 132; A Lama, 114; Portas, 94, y O Campo Lameiro presenta la cifra más baja de la comarca, con 45.

En el conjunto de los 14 municipios, los servicios concentran 5.406 desempleados, alrededor del 73% del total. El sector secundario suma 673 personas inscritas, mientras que 670 figuran como demandantes sin actividad anterior. La construcción reúne 506 parados y el sector primario, 183.

Los datos de agosto reflejan una fuerte concentración del desempleo en Pontevedra ciudad y un claro predominio del sector servicios en la estructura laboral de la comarca. La capital reúne por sí sola más parados que la suma de varios de los restantes municipios y marca de forma decisiva la evolución del mercado laboral del área.

Marín y Poio forman el segundo escalón en número de desempleados, aunque muy lejos de los registros de la capital. En el extremo contrario, O Campo Lameiro y Portas son los municipios con menos personas inscritas.

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Los datos de agosto dejan, además, una elevada dependencia del empleo terciario, especialmente visible en los municipios de mayor tamaño y actividad comercial y turística. Este comportamiento explica que cualquier variación en los servicios tenga un impacto inmediato sobre las cifras generales de desempleo de la comarca pontevedresa en agosto, como ha sido ahora el caso del fin del mes más potente a nivel turístico.