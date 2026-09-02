El área sanitaria garantiza consultas en Moraña y Cuntis durante todo septiembre con refuerzos

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha organizado la cobertura asistencial de los centros de salud de Moraña y Cuntis durante el mes de septiembre con el objetivo de garantizar la continuidad de la Atención Primaria en ambos municipios. La planificación incluye distintas medidas para suplir ausencias y reducciones de jornada entre el personal médico.

En el caso de Moraña, el centro de salud cuenta actualmente con tres facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria. Una de las profesionales se encuentra en situación de incapacidad temporal, mientras que otra dispone de una reducción de jornada autorizada en determinados días. Ante esta situación, la dirección sanitaria recurrirá a prolongaciones voluntarias de jornada para reforzar la atención y cubrir el mayor número posible de ausencias.

Estas medidas permitirán que el centro morañés mantenga tres consultas médicas operativas durante 18 de los 22 días hábiles de septiembre. En las cuatro jornadas restantes estarán disponibles dos consultas. La previsión organizativa ya fue trasladada al Concello de Moraña por parte de la dirección del área sanitaria.

La planificación se extiende también al centro de salud de Cuntis, donde las gestiones realizadas han permitido asegurar durante septiembre dos consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, atendidas por dos facultativos. La Gerencia comunicó igualmente esta organización al Concello de Cuntis.

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Desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés señalan que estas actuaciones forman parte de las medidas de organización de personal destinadas a mantener la actividad asistencial y garantizar la continuidad de la atención sanitaria. También destacan la colaboración de los profesionales de ambos centros para afrontar las necesidades de cobertura durante este mes.