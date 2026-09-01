Triatlón: un mundial de récords en Pontevedra con 400 deportistas de cien países

La final de las Series Mundiales de triatlón, que se celebran en Pontevedra del 23 al 27 de septiembre, superan en más de un 27% las estimaciones iniciales y contarán con 400 deportistas de 100 países, unas cifras que lo convierten en el mayor acontecimiento de la historia de World Triathlon, según informa la Federación Española de Triatlón.

La magnitud de la participación vuelve a situar a España en una posición única puesto que las dos grandes finales más multitudinarias de los últimos años, la de Torremolinos 2024 y esta de Pontevedra 2026, son las más numerosas de la historia.

Pontevedra reunirá durante cinco días a la élite mundial y a miles de deportistas de categorías junior, sub-23, triatlón paralímpico y grupos de edad, con 13 campeonatos y pruebas mundiales en disputa.

El acontecimiento trascenderá la competición puesto que la ciudad gallega también ha preparado una programación cultural bajo el lema 'Somos música', con catorce actuaciones que comenzarán el 18 de septiembre y acompañarán a la Gran Final hasta su cierre. Algunos de los artistas que actuarán son Zeltia Irevire, Moi, Uxía Lambona e la Banda Molona, Ortiga, Galician Army, De Ninghures y Panorama City.

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Pontevedra afronta de esta forma su segunda Gran Final de las Series Mundiales de triatlón después de la de 2023 y consolida una relación con World Triathlon que comenzó con el Mundial Multideporte de 2019 y continuó con los campeonatos de 2023 y 2025. Solo tres ciudades en el mundo como Pontevedra, Edmonton (Canadá) y Gold Coast (Australia) han conseguido albergar dos Finales.