Educación
Un total de 94 niños inician el curso en las escuelas infantiles de O Tombo y O Revel de Sanxenxo
Las dos escuelas infantiles municipales reciben ya a sus alumnos con plazas disponibles
Sanxenxo inició este martes el curso en las dos escuelas infantiles municipales, la de O Tombo y O Revel con un total de 94 niños matriculados. La concejala de Educación, Nati Parada, visitó los dos centros para dar la bienvenida al alumnado y al equipo docente. «Estamos muy orgullosos de contar con dos escuelas infantiles y poder atender a 94 familias de nuestro municipio», asegura Parada.
En estos momentos existen todavía plazas disponibles en ambas escuelas. En las aulas de 0-1 años, hay todavía 5 plazas disponibles; en las de 1-2 años y en las de 2-3 años, en caso de cambio de domicilio o cambio de situación sociolaboral.
Las dos escuelas infantiles son gratuitas para todas las familias gracias a la financiación de la Xunta y el propio Concello. Ambos centros tienen un coste anual de 771.000 euros, de los que el gobierno gallego aporta 127.000 y, el resto (645.000) son financiados por fondos municipales.
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