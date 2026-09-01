Pontevedra avanza con los asfaltados en el centro y actuará ahora en O Vao y O Campiño

El programa de asfaltados que está ejecutando el Concello de Pontevedra avanza a buen ritmo y ya ha permitido completar los trabajos previstos en varias calles de la ciudad. El concelleiro de Urbanismo, César Mosquera, hizo este martes balance de la marcha de las obras en la comisión municipal y destacó que las condiciones meteorológicas de las últimas semanas han facilitado el cumplimiento de la planificación.

Entre las actuaciones ya finalizadas se encuentran los asfaltados previstos en el entorno de Beiramar, con intervenciones en Corvaceiras, Uruguay y Bos Aires, así como en Cobián Roffignac, la Avenida de Compostela y la zona de estacionamiento de 12 de Novembro.

El buen tiempo ha sido, según explicó Mosquera, uno de los principales aliados para poder desarrollar los trabajos sin retrasos importantes. El edil nacionalista recordó que durante agosto las empresas del sector de la construcción paralizaron su actividad durante una o dos semanas por convenio, coincidiendo en este caso con la semana de las fiestas de la Peregrina y la siguiente, pero aseguró que, tanto antes de ese parón como después, las actuaciones avanzaron con normalidad.

Las lluvias registradas la semana pasada tampoco tuvieron una incidencia significativa. En esos días no estaba programada ninguna actuación que requiriese extender asfalto, por lo que los equipos pudieron dedicarse a trabajos previos de fresado y reorganizar la planificación.

Mosquera explicó que esta flexibilidad es especialmente importante porque el asfaltado requiere unas condiciones meteorológicas adecuadas. Ejecutarlo con lluvia o con temperaturas demasiado bajas, señaló, reduciría considerablemente su vida útil. «Poder, se puede», vino a resumir el concelleiro, pero hacerlo en malas condiciones supondría que un pavimento diseñado para durar muchos años podría deteriorarse en un plazo mucho menor. Además del coste económico, obligaría a volver a levantar la calle y causar nuevas molestias a los vecinos. Mosquera consideró que actuar de ese modo sería un «despilfarro de recursos».

Las previsiones meteorológicas para los próximos días son favorables, por lo que el Concello espera poder mantener el ritmo de trabajo.

Una vez completada buena parte de las actuaciones urbanas previstas, los equipos trabajan ahora en el polígono de O Vao. El siguiente destino será O Campiño, donde está previsto asfaltar el conjunto del polígono.

El balance realizado por Urbanismo es, por tanto, positivo. Mosquera señaló que no se están detectando por el momento los problemas de falta de personal en las empresas que llegaron a generar cierta preocupación cuando se programó un volumen elevado de obras simultáneas. El concelleiro admitió que unas actuaciones pueden avanzar algunos días más rápido que otras, pero aseguró que no existen en estos momentos retrasos relevantes vinculados a la falta de trabajadores.

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La acumulación de trabajos de asfaltado prevista desde finales del año pasado hacía temer que la capacidad de las empresas pudiera convertirse en un problema. Sin embargo, la combinación de unas condiciones meteorológicas favorables y el funcionamiento de los equipos contratados ha permitido, según Urbanismo, sacar adelante buena parte de esa programación.