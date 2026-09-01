De Nueva York a Pontevedra: las «cookies» gigantes de moda adaptadas al paladar gallego

El maximalismo también se puede aplicar a las galletas y la moda de las «cookies New York style» ha llegado a Pontevedra para demostrarlo. Este postre ha ganado protagonismo en los últimos años gracias a las redes sociales, como ya es habitual. Sus variantes y llegada a diferentes lugares tienen origen en las galletas gigantes típicas de una pastelería de Nueva York.

Son altas, casi con forma de bola, crujientes por fuera y pastosas por dentro, donde están menos cocidas. También pueden llevar rellenos como cremas variadas. Se alejan de la «cookie» habitual, con masa plana y pequeñas pepitas de chocolate, para convertirse en la versión extra, pesada y empalagosa.

Conscientes de que esta bomba de azúcar norteamericana podía no encajar con el paladar gallego, los fundadores de Donum Bakes, en la Rúa Marquesa, adaptaron tales galletas al gusto pontevedrés: «El paladar gallego es de muy poco dulce, entonces, para ofrecer un postre diferente que fuese aceptado, nuestro pastelero hizo muchísimas pruebas para poder llegar a un equilibrio perfecto, porque realmente la pastelería es química», explica Denisse Herrera, una de las encargadas.

«Queremos que el azúcar se pueda disfrutar sin ser un golpe al paladar. Buscamos la máxima calidad en nuestros ingredientes y utilizamos azúcar moscabado», detalla Herrera sobre esa forma de dulzor no refinado que utilizan. Las «cookies» de Donum Bakes tienen el estilo inconfundible de galleta enorme, rellena y con varios ingredientes vistosos.

«La de Oreo va rellena con Milky Bar, que es el chocolate blanco de Nestlé. La de Nutella, lleva Nutella. Para la de Kinder Bueno White, hacemos nosotros una crema de avellana artesanal. Con la de Pistacho, trabajamos con una marca italiana de crema de pistacho, que tiene un alto porcentaje de pistacho para que no sea chocolate blanco con colorante verde, que pasa mucho. Bueno, y la de Lotus va rellena de crema Lotus». Herrera explica que todos los «toppings» son originales.

Las «cookies» más clásicas de Galletanas, en la calle San Román. / Gustavo Santos / FDV

«Utilizamos ingredientes de calidad; mantequilla francesa, chocolate belga... Somos una marca gallega artesana», continúa, definiendo la esencia de la pastelería. «Hacemos la masa aquí, horneamos aquí... Hacemos todo el proceso de trazabilidad y de creación». Insiste en su componente de cocina no industrial y pensada para el día a día: «Tenemos dos pasteleros y nos caracterizamos por el 'fresh baked': no trabajamos con nada del día anterior, tenemos un horneado consciente bajo demanda para que todo esté lo más fresco posible».

El negocio nació de una aspiración pastelera, como cuenta Herrera, y se nutre de la creatividad y del cuidado por el detalle: «Siempre estamos instruyéndonos para hacer nuevos postres. Hemos elaborado ya más de 30 sabores y los vamos rotando. Tenemos la 'cookie' del mes y algo de temporada. Por ejemplo, las que hacemos de frutas son de compotas artesanales».

Otra tienda que se dedica exclusivamente a las galletas es Galletanas, en la calle San Román. Esta, por el contrario, es una cadena que se extiende por España y no sigue el estilo de las «cookies New York», aunque también las ofrecen. «A los mayores les gustan las de avena y pasas, o las de jengibre; las clásicas. Los niños prefieren las de pepitas de chocolate», explica Marta, la dependienta.

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En el menú tienen una variedad con el celebérrimo pistacho y otra de té matcha, pero a la pregunta de si estas galletas siguen las modas culinarias ella responde que no: «No tenemos ese tipo de cosas, de chocolate Dubai. Tenemos sabores con frutas o mezclados, pero más enfocados a lo clásico». Así, parece que en la explosión de la variedad de las galletas caben todo tipo de gustos.