La nueva salida de la AP-9 en Poio enfrenta al PP y al Gobierno central por sus plazos y tramitación

La reivindicación de construir una nueva salida de la AP-9 en Poio a la altura de Portosanto ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular, que trasladará la propuesta al Congreso de los Diputados y al Senado, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, que la cuestiona por sus plazos y tramitación.

La senadora Nidia Arévalo, el diputado en el Congreso Juan Andrés Bayón y el alcalde de Poio, Ángel Moldes, anunciaron este martes en Portosanto que los grupos parlamentarios populares registrarán iniciativas para reclamar al Gobierno central estudios técnicos, respuestas sobre la viabilidad de las actuaciones, previsión presupuestaria y un calendario de ejecución.

Las demandas fueron aprobadas nuevamente por unanimidad en el pleno municipal de Poio del pasado mes de agosto.

La propuesta plantea habilitar una nueva salida de la AP-9 en el kilómetro 130, en dirección Vigo, con el objetivo de ofrecer una alternativa al tráfico que actualmente utiliza los enlaces de Bomberos y A Barca. Según el PP, la actuación permitiría descongestionar los accesos a las carreteras PO-308 y PO-531, especialmente por la circulación de vehículos pesados.

Los populares defienden que el punto elegido ya dispone de un carril de incorporación a la autopista en dirección Vigo y se encuentra en un tramo libre de peaje. Además, sostienen que los terrenos afectados son de titularidad estatal, por lo que no serían necesarias expropiaciones.

El PP considera también que la modificación prevista en el proyecto del nudo de Bomberos representa una oportunidad para estudiar esta conexión.

La segunda reivindicación que trasladarán a Madrid se refiere a la colocación de pantallas acústicas en las zonas donde la proximidad de la AP-9 genera mayores molestias a la población.

El alcalde, Ángel Moldes, aseguró que desde el Ayuntamiento se ha solicitado una reunión con la Subdelegación o la Delegación del Gobierno para abordar estas cuestiones, sin que hasta ahora haya recibido respuesta.

Réplica del subdelegado, Abel Losada

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha salido al paso de estas declaraciones para manifestar que la propuesta de habilitar una salida de la AP-9 hacia Vigo para aliviar el tráfico de A Barca es «tan buena como antigua» y ha cuestionado que pueda incorporarse al proyecto de modificación del nudo de Bomberos.

Losada ha recordado que la conexión actual fue ejecutada por la Xunta en los años 90 y ha señalado que la petición de una salida en sentido Vigo lleva décadas planteándose. A su juicio, la Administración autonómica y anteriores gobiernos centrales tampoco atendieron esta demanda, ni siquiera cuando la pontevedresa Ana Pastor fue ministra de Fomento, ha dicho.

El representante del Gobierno central ha afirmado que la Subdelegación ofrece su colaboración para trasladar la propuesta al Ministerio de Transportes, pero ha advertido de que no es posible incluir una nueva obra sin proyecto dentro de otra actuación que ya está en ejecución.

Además, ha explicado que un nuevo enlace con la AP-9 requeriría una tramitación específica, con información pública, evaluación ambiental y autorización de la Dirección Xeral de Costas, entre otros procedimientos. Por ello, ha estimado que su tramitación podría prolongarse durante varios años.

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Losada ha criticado asimismo que el PP haya optado por trasladar la cuestión a las Cortes y ha acusado a los populares de buscar «ruido político» con una reivindicación que, según ha reconocido, considera razonable.