Moraña creará una senda peatonal con fondos de la Diputación

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha firmado con el alcalde de Moraña, Jose Luís Gómez, el convenio para la mejora de los espacios públicos y creación de una senda peatonal en el lugar de Buelo. Enmarcado en la segunda convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra, el programa que reparte 35 millones de euros entre 57 municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia que resultaron beneficiarios en esta segunda entrega del Plan Extra. En el Pazo provincial, López y Gómez sellaron un acuerdo por el que el organismo provincial aportaa 417.800 euros, el 85% con un presupuesto que asciende a 491.500 euros, y que completa el Concello con una aportación de 73.000 euros.

«Gracias al buen proyecto que presentó Moraña fue beneficiaria de esta ayuda que refleja el espíritu de la Diputación de crear espacios donde puedan convivir peones y vehículos y también que, vivan donde vivan, los vecinos va a tener mejoras», declaró el mandatario provincial reafirmando «el compromiso con la cofinanciación de planes estratégicos».

El ámbito de actuación comprende, por una parte, el viario que comunica Santa Lucía en el límite con el núcleo rural de Buelo y la Calle 7 y los viarios interiores del núcleo rural de Buelo y el viario de comunicación con el núcleo próximo de O Río. Las obras consisten en la mejora del pavimento actual y creación de un espacio público de uso peatonal para lo que se realizará una segregación de usos generando una senda peatonal de 2,50 metros de ancho mínimo y una calzada para dos carriles de circulación.

Además, en cada uno de los externos del camino, en la zona de entronque con las calles 3 y 7, se generan dos plataformas únicas y ambas tendrán un uso de prioridad peatonal. La actuación incluye redes de pluviales y saneamiento, cunetas de hormigón, nueva iluminación con balizas y señalización vertical y horizontal. «Haremos una senda que va a conectar la calle de los colegios con el lugar de Buelo, un entorno en la que también ajardinaremos una plaza», resumió el regidor.

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La colaboración de la Diputación con el Concello de Moraña no se limita únicamente al Plan Extra. Moraña ha recibido de manos del organismo provincial en estos tres años de mandato un total de 3,3 millones de euros a través de los distintos planes de cooperación aprobados. «Hablamos de actuaciones fundamentales para Moraña, donde la financiación de la Diputación es una realidad», dijo Luis López citando otros proyectos como la mejora de A Carballeira de Santa Lucía o de la carretera entre Mane y Rebón.