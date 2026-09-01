Reforma urbana
Marín mejora la conexión peatonal de A Cañota a través de la rúa Carballiño
El Concello proyecta la reurbanización de esta calle por más de 640.000 euros en el marco de un plan más amplio de transformación del barrio
El Concello de Marín apuesta por la mejora urbana del barrio de A Cañota, con un nuevo proyecto orientado a mejorar su integración con la trama urbana y favorecer una movilidad más sostenible, segura y accesible. Se trata del proyecto de mejora de la integración y de la conexión peatonal del barrio de A Cañota con la trama urbana a través de la reurbanización de las calles Carballiño y Cañota, una actuación incluida en el PAI-Marín 360 y que forma parte de los proyectos que serán financiados a través de los nuevos Fondos EDIL.
El Concello procederá a la contratación de la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 642.405,72 euros. El proyecto estará cofinanciado en un 60% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Según destaca el gobierno local, «la intervención forma parte de un eje más amplio de actuación en el barrio de A Cañota, que tiene como objetivo transformar este ámbito en un entorno más sostenible y habitable, manteniendo al mismo tiempo su identidad y sus valores como barrio».
Añade que «el principal objetivo de la actuación será mejorar la conexión del barrio con la Avenida de Ourense a través de itinerarios peatonales y soluciones de movilidad sostenible, facilitando así la comunicación con la que es una de las principales vías del municipio y favoreciendo la integración de A Cañota en el casco urbano de Marín»
La actuación permitirá, de este modo, «avanzar hacia un modelo urbano en el que los barrios estén mejor conectados entre sí y en el que los desplazamientos a pie tengan cada vez mayor protagonismo, contribuyendo a la creación de espacios públicos más accesibles, cómodos y pensados para el uso y el disfrute de los vecinos», concluye el Concello.
A juicio del gobierno local, «los fondos EDIL representan una oportunidad para continuar desarrollando proyectos de transformación urbana que combinen la mejora de los espacios públicos con la sostenibilidad, la accesibilidad y la cohesión territorial, apostando por una Marín más conectada, habitable y preparada para el futuro».
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