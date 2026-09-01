Marín mejora la conexión peatonal de A Cañota a través de la rúa Carballiño

El Concello de Marín apuesta por la mejora urbana del barrio de A Cañota, con un nuevo proyecto orientado a mejorar su integración con la trama urbana y favorecer una movilidad más sostenible, segura y accesible. Se trata del proyecto de mejora de la integración y de la conexión peatonal del barrio de A Cañota con la trama urbana a través de la reurbanización de las calles Carballiño y Cañota, una actuación incluida en el PAI-Marín 360 y que forma parte de los proyectos que serán financiados a través de los nuevos Fondos EDIL.

El Concello procederá a la contratación de la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 642.405,72 euros. El proyecto estará cofinanciado en un 60% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Según destaca el gobierno local, «la intervención forma parte de un eje más amplio de actuación en el barrio de A Cañota, que tiene como objetivo transformar este ámbito en un entorno más sostenible y habitable, manteniendo al mismo tiempo su identidad y sus valores como barrio».

Añade que «el principal objetivo de la actuación será mejorar la conexión del barrio con la Avenida de Ourense a través de itinerarios peatonales y soluciones de movilidad sostenible, facilitando así la comunicación con la que es una de las principales vías del municipio y favoreciendo la integración de A Cañota en el casco urbano de Marín»

La actuación permitirá, de este modo, «avanzar hacia un modelo urbano en el que los barrios estén mejor conectados entre sí y en el que los desplazamientos a pie tengan cada vez mayor protagonismo, contribuyendo a la creación de espacios públicos más accesibles, cómodos y pensados para el uso y el disfrute de los vecinos», concluye el Concello.

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A juicio del gobierno local, «los fondos EDIL representan una oportunidad para continuar desarrollando proyectos de transformación urbana que combinen la mejora de los espacios públicos con la sostenibilidad, la accesibilidad y la cohesión territorial, apostando por una Marín más conectada, habitable y preparada para el futuro».