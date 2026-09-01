Escola en Movemento: un paseo a orillas del Lérez para pacientes dermatológicos

El servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), a través de su Unidad de Hidradenitis Supurativa, pone en marcha la primera edición de ActivaHS, una Escola en Movemento para pacientes con un formato innovador, en movimiento, que busca fomentar hábitos de vida saludables y romper el aislamiento social que muchas veces acompaña a esta patología dermatológica.

La jefa del servicio pontevedrés de Dermatología, Laura Salgado, destaca que esta actividad pretende salir del entorno clínico habitual para favorecer un espacio de intercambio más distendido. ActivaHS se celebrará el próximo miércoles 9 de septiembre a las 17.00 horas, con la Casa del Mar de Mollavao como punto de encuentro para iniciar un paseo conjunto por la ría de Pontevedra hasta la Illa das Esculturas.

Como explica Laura Salgado, «la hidradenitis supurativa es una enfermedad dermatológica crónica, inflamatoria y no contagiosa que se manifiesta con la aparición de nódulos, brotes dolorosos y lesiones en zonas con glándulas apócrinas, como las axilas o los glúteos. Se trata de una condición de fuerte impacto en la calidad de vida, cuyo abordaje requiere no solo tratamiento médico, sino también estrategias para el manejo del dolor, las curas diarias y el cuidado emocional».

Durante el recorrido de ActivaHS del próximo miércoles 9 de septiembre, los asistentes se organizarán en pequeños grupos para abordar, junto con el equipo especialista de la unidad, campos como la importancia del ejercicio y la nutrición -Actívate-, las curas y el control de síntomas diarios -Coidate- y la comprensión integral de la enfermedad -Coñece a túa hidradenite supurativa-. A su llegada a la Illa das Esculturas, ActivaHS finalizará con una merienda saludable y un diálogo abierto entre profesionales y pacientes.

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Esta iniciativa del servicio de Dermatología del CHOP pontevedrés es de carácter gratuito, aunque cuenta con un máximo de 15 plazas que se adjudicarán por riguroso orden de solicitud. Las personas interesadas en participar en la primera edición de ActivaHS deberán formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a la dirección de mail escuelahspontevedra@gmail.com.