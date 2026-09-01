Cerdedo Cotobade rinde de nuevo homenaje a la filloa de Valongo

Valongo, en Cerdedo Cotobade, honra este fin de semana, los días, 4, 5 y 6 de septiembre, a Nosa Señora do Libramiento,y uno de sus grandes referentes es la XLVIII Festa da Filloa.

La programación combina gastronomía, música, tradición y actos religiosos durante tres jornadas, en una cita ya plenamente consolidada en el calendario festivo del municipio y que volverá a convertir Valongo en un punto de encuentro para los vecinos y para todas aquellas personas que se acerquen a la parroquia durante ese fin de semana.

El alcalde, Jorge Cubela destaca que “esta celebración es un ejemplo de como desde las parroquias se conserva nuestra identidad y se genera actividad, convivencia y atractivo para Cerdedo Cotobade”.

El programa arrancará el viernes 4 de septiembre, con una gran churrascada a partir de las 2.:00 horas, amenizada por la Banda do Sequío y Nueva Fuerza.

El sábado 5 de septiembre, a las 18.30 horas, se celebrará el XLVIII Concurso de Filloas, amenizado por el grupo Son da Pedra Meiga. Ya por la noche, a partir de las 22.30 horas, será la verbena con la orquesta Channel y el Trío Azar.

La programación continuará el domingo 6 de septiembre. A las 12.00 horas será la entrega de trofeos de la XLVIII edición de la Festa da Filloa y, a las 13.15 horas, se celebrará la misa solemne, seguida de la procesión, que estará acompañada por los Gaiteros de los Catro Ventos.

La organización instalará además una carpa que cubrirá el campo de la fiesta, el que permitirá desarrollar la programación con independencia de las condiciones meteorológicas.

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Cubela subrayó que “cuarenta y ocho ediciones hablan del enorme trabajo realizado a lo largo de varias generaciones. Estamos ante una celebración que va mucho más allá de la gastronomía, porque representa patrimonio popular, convivencia y una forma muy nuestra de hacer parroquia y de hacer municipio”.