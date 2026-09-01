El Centro Internacional da Creatividade Maruxa Mallo se inaugura con un espacio para la cultura y la cooperatividad

El nuevo Centro Internacional da Creatividade Maruxa Mallo de Pontevedra se inaugura oficialmente este jueves a las 19.00 horas. La concejala del Área de promoción da igualdade, do benestar, da saúde e da economía, Anabel Gulías, presentó en el Concello a las tres entidades que ocuparán la primera planta del edificio, nombrada a partir de Olga Amoedo por ser pionera del cooperativismo en Galicia.

Estuvo acompañada de los representantes de cada grupo estratégico y de la propia familia de Amoedo. La Asociación Pont-up Store, según declaró su vicepresidenta Ángela Cal durante la presentación, tiene preparadas para los próximos meses actividades relacionadas con el apoyo y el emprendimiento.

Estas se centrarán en talleres y formaciones diseñadas para favorecer a la creacion de sociedades. No obstante, también impartirán conferencias y realizarán acciones específicas para poner en valor la industria de los videojuegos, la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Así, Pont-up Store trasladará su sede ya existente en la ciudad al edificio Maruxa Mallo.

La vicepresidenta añadió que, además, la asociación colaborará con las otras dos entidades como ya llevan haciendo durante años en «un combo de cultura, creatividad, cooperativismo y emprendimiento». La segunda entidad, Culturgal, estrenará su oficina en Pontevedra dentro de este espacio con la intención de «hacer crecer la cultura en Pontevedra» y que la asociación crezca con ella, según el director general Camilo Franco.

En concreto, las acciones que realizará Culturgal se centrarán en desarrollar al mismo tiempo la parte creativa y aquella parte de gestión «que menos le gusta a los artistas». Organizarán una serie de actividades para creadores de videojuegos con perspectiva gallega e independiente, hasta conseguir fundar clubs novedosos dedicados a los desarrolladores de estos contenidos, en vez de a los jugadores.

Por otro lado, van a intentar poner en marcha talleres para las personas que quieren lanzarse al mundo de la gestión cultural y que todavia no cuentan con las herramientas necesarias, que en palabras del director de Culturgal, «requieren mucha creatividad».

Con la vista puesta a largo plazo, esperan crear en 2027, año de su vigésimo aniversario, una plataforma para el impulso de proyectos culturales emergentes que tendrán Pontevedra como base. El núcleo de su actividad será el acompañamiento en el desarrollo económico y administrativo.

La tercera entidad es EspazoCoop, representada por su presidenta Ana Olveira durante el anuncio de la inauguración. Su nueva oficina en el centro servirá para asesorar proyectos empresariales, grupos promotores y transformaciones de negocios hacia el modelo cooperativo, y estará abierta al público dos días a la semana.

Olveira señaló que Galicia es un potente desarrollador de cooperativas, situándose como segunda comunidad en España en este sector, y que Pontevedra lleva la delantera en el territorio.

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Las actividades más inmediatas del espacio Olga Amoedo comienzan el 10 de septiembre, con una jornada mano a mano entre EspazoCoop y Pont-Up Store. Esta reunión, bautizada como ConectaCoop, está dirigida a cooperativas creadas en los últimos 18 meses, y estará centrada en estrategias de marketing y redes sociales. En octubre se celebrará la sectorial de cultura de EspazoCoop para debatir sobre los retos y el futuro de las cooperativas culturales.