La campaña de asfaltado de calles en la ciudad y el rural se alargará al menos hasta el mes de octubre

Las obras de rehabilitación de firmes y pavimentación que realiza el Concello desde hace semanas en el casco urbano y el rural (con el parón festivo por el medio) se concentran ahora en el entorno de la plaza de Galicia, donde comenzaron el pasado martes y se prolongarán varios días. Una vez que finalicen se acometerán similares labores en otros puntos de la ciudad, de modo que esta campaña se prolongará al menos hasta finales de octubre. Está previsto asfaltar las calles José Adrio, Alameda, Avenida de Vigo, San Pedro de Alcántara, Monteleón, Pedro Mariño de Lobeira, Celestino Poza, gran parte del barrio de la Parda, Monte Porreiro, Estribela y O Burgo.

En esta primera fase de actuación en la plaza de Galicia las obras se concentran en el lado derecho de la plaza (mirando desde la rotonda de la plaza da Libertade hacia la de Eduardo Pondal) para molestar lo menos posible al tráfico, si bien hay cortes buena parte del día y desvíos, además de la prohibición de aparcar en toda la calle García Sánchez.

Además, obliga a suprimir temporalmente la parada de autobús situada en la plaza de Galicia. El servicio se traslada a la avenida María Victoria Moreno, frente al edificio de la Xunta de Galicia.

Esta obra en la plaza de Galicia forma parte del macrocontrato municipal de rehabilitación de firmes, que cuenta con un presupuesto global de 4.224.436 euros y abarca una superficie de 191.304,5 metros cuadrados en casi 40 kilómetros de vías públicas de todo el municipio. El proyecto se divide en cuatro lotes: casco urbano, barrios/periurbano, parques empresariales y medio rural.

La planificación técnica del gobierno local prevé que la totalidad de este plan esté ejecutada a finales de octubre o principios de noviembre. La decisión de realizar la pavimentación de la plaza de Galicia en la segunda quincena de agosto responde a criterios estrictos de la Policía Local y a recomendaciones técnicas, aprovechando la menor densidad de tráfico antes del inicio del curso escolar, si bien las lluvias de los últimos días afectaron a los trabajos Tras esta primera fase, se acometerá de manera semejante el lado izquierdo de la plaza.

Ya se completaron con éxito las mejoras en las calles Doce de Noviembre y José Malvar, las avenidas de Buenos Aires y Compostela, un carril de la avenida de As Corvaceiras, el carril próximo al río Lérez en la avenida de Uruguay, y diversos tramos entre los puentes de las Corrientes y Santiago.

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Por su parte, las tareas de mejora en el polígono de O Vao están prácticamente listas y la próxima semana se iniciarán las del Campiño. Un vez concluidas las intervenciones en los parques empresariales, las brigadas se trasladarán para acometer los trabajos programados en medio rural.