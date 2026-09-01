Baños públicos "inclusivos" para la Feira Franca de Pontevedra que "no son accesibles"

Los baños públicos "inclusivos" instalados por el Concello de Pontevedra en la Praza de Ourense con motivo de la Feira Franca "no son accesibles". Así lo denuncia la asociación Amizade, entidad pontevedresa, que trabaja por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad de la comarca de Pontevedra.

El colectivo que alerta de que estos baños públicos "no cumplen la normativa de accesibilidad", se sorprende de que la instalación cuente con la indicación de "accesible" pero "presenta una rampa de acceso de un porcentaje de inclinación aproximada del 40%. Esto, además de impedir que la mayoría de personas con movilidad reducida puedan utilizar el baño autónomamente, constituye una nueva discriminación a las personas con discapacidad".

Además, "la colocación del módulo incrementa la inaccesibilidad del baño adaptado, pero aunque el módulo se pudiera girar 180°, la pendiente de esa rampa de acceso rondaría el 20% por el que seguiría siendo inaccesible"

Amizade ha puesto en conocimiento del Concello "la necesidad de prestar especial atención a todos los elementos que se instalan en la ciudad con motivo de la celebración de algún tipo de evento. Por ejemplo, mejorar el acceso y el diseño interior del baño adaptado que se instala en la zona de la Alameda durante las fiestas de la Peregrina, posibilitar una conexión accesible desde la propia calle Alameda, controlar el acceso a las zonas reservadas para personas con movilidad reducida para poder ver los conciertos, mejorar el estado de la rampa que se instala para salvar las escaleras de la Alameda e instalar algo semejante también durante la Navidad, o sobre todo exigir a todas las diferentes empresas que se encarguen de instalar mesas de sonido con cableado a que tengan que colocar el material cubrecables que se sea accesible para personas con movilidad reducida".

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"Las personas con movilidad reducida también tenemos derecho a poder disfrutar en igualdad de condiciones de los diferentes eventos artísticos o culturales que se desarrollen en la ciudad; en una ciudad accesible de verdad no solo se debe poder pasear por las calles o plazas, sino también poder entrar a comercios o locales de hostelería, disfrutar de los espacios verdes o acceder a la cultura".