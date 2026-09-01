Sanidad
Alertan en Cuntis de la «precariedad» del centro de salud
El Concello reclama al Sergas que cubra las vacaciones, con un solo médico disponible
N. D.
Es una queja que se sucede cada verano en diversos centros de salud y ambulatorios en toda el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, al disponer de una plantilla de médicos por debajo de lo habitual a causa de las vacaciones, que no son sustituidas. El gerente del área, José Flores, alega que no hay facultativos de familia suficientes para cubrir los descansos vacacionales, pero esta razón no convence a los afectados.
Ya hubo quejas y protestas en agosto en el consultorio de la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio y ahora, los problemas se registran en Cuntis, donde el alcalde, Manuel Campos denunció este martes que «solo atiende el centro un médico y a media jornada de los tres con los que cuenta el centro», una situación que ya fue objeto de quejas vecinales ante el Concello ya que «la espera de una cita para atención médica se alarga hasta el día 21 de septiembre», es decir, tres semanas.
El alcalde de Cuntis reclama la «sustitución del personal de vacaciones» y alerta de la «precariedad sanitaria en la que se encuentra el centro de salud de la localidad». Al respecto, insiste en que «a día de hoy martes, contaba con un solo facultativo de los tres que conforman la plantilla»
Manuel Campos comunicó este mismo martes al gerente del área sanitaria de Pontevedra la «gravedad de la situación y el total rechazo del gobierno local de Cuntis a una precariedad que considera intolerable».
«Lo que tenemos muy claro es que estamos ante un problema trascendente. Con la salud de nuestra gente no vamos a consentir que nadie juegue», subraya Manuel Campos, que reclama en que el centro de salud de Cuntis recupere de inmediato los tres facultativos que le corresponde.
El regidor de Cuntis recuerda a la Consellería de Sanidade «su obligación de sustituir las vacaciones del personal médico a fin de garantizar una sanidad de calidad. No quiero entrar en polémicas pero esto es consecuencia de una política sanitaria que nunca priorizó la salud de los ciudadanos», concluye.
Por otra parte, el área sanitaria ha comunicado este martes que la Atención Primaria en el consultorio pontevedrés de Ponte Sampaio, se normaliza y desde «este 1 de septiembre presta servicio el médico ordinario con la reincorporación postvacacional del facultativo de Medicina Familiar y Comunitaria».
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