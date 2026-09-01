Las afiliaciones de menores de 30 años se disparan desde 2024 en Pontevedra

Pontevedra tiene cada vez más jóvenes afiliados a la Seguridad Social. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en julio el municipio contabilizó un promedio de 4.309 trabajadores menores de 30 años, frente a los 3.019 que había al comienzo de 2024. Son 1.290 más en dos años y medio, un incremento próximo al 43%, que ha permitido a este grupo ganar también peso dentro del mercado laboral de la ciudad, porque si entonces representaba alrededor del 10% de los afiliados, ahora supone ya el 13%.

La evolución refleja un importante aumento de la presencia de las generaciones más jóvenes en el empleo pontevedrés, aunque parte de la diferencia responde a la estacionalidad, ya que julio es un mes en el que habitualmente aumenta la contratación de jóvenes. Sin embargo, incluso eliminando ese efecto, el avance continúa siendo considerable. En julio de 2024 había 3.729 afiliados menores de 30 años en Pontevedra. Dos años después son 4.309. La diferencia es de 580 trabajadores y equivale a un crecimiento del 15,6%, muy superior al registrado por el conjunto de la afiliación en la ciudad durante el mismo periodo.

Pontevedra tenía 31.145 afiliados en julio de 2024 y suma ahora 32.474. El incremento general es del 4,3%, de modo que la afiliación entre los menores de 30 años ha crecido a un ritmo casi cuatro veces superior.

El aumento se aprecia también si se observa el comportamiento de los primeros meses de cada año y no solamente el pico veraniego. Los datos apuntan, por tanto, a que detrás de la estacionalidad existe una tendencia de fondo de mayor presencia de los jóvenes en el mercado de trabajo pontevedrés.

El rejuvenecimiento parcial del empleo convive, paradójicamente, con otra realidad: el elevado y creciente peso de los trabajadores de mayor edad. Pontevedra contabiliza actualmente 13.066 afiliados de 50 años o más, que representan aproximadamente el 40% del total. Son 1.540 más que los 11.526 registrados en enero de 2024, un incremento del 13,4%.

Así, el mercado laboral pontevedrés crece simultáneamente por sus dos extremos. Aumentan con fuerza los jóvenes, pero también las personas que se encuentran en las últimas etapas de su vida laboral.

Entre ambos grupos suman ya 17.375 afiliados. Es decir, más de la mitad de los trabajadores de Pontevedra (el 53,5%) tienen menos de 30 años o han cumplido ya los 50. Dos años antes, en julio de 2024, ambos colectivos representaban alrededor del 50,3%. En apenas dos años han ganado, por tanto, más de tres puntos sobre el conjunto.

La otra cara de esta evolución se encuentra precisamente en las generaciones intermedias. Mientras jóvenes y mayores ganan afiliados, el grupo comprendido entre los 30 y los 49 años retrocede.

En julio de 2024 había 15.490 afiliados en estas edades. En julio de este año son 15.098 (392 menos, una caída del 2,5%), pese a que el número total de trabajadores afiliados en el municipio ha aumentado.

El descenso es especialmente visible entre quienes tienen entre 40 y 44 años. Este grupo ha pasado de 4.489 afiliados en julio de 2024 a alrededor de 4.000 actualmente, casi 500 menos y un retroceso próximo al 11%.

Los datos dibujan así una estructura laboral peculiar. La Boa Vila gana trabajadores, pero no de manera uniforme entre las distintas generaciones. El crecimiento se concentra fundamentalmente entre quienes se incorporan al mercado laboral y entre quienes superan ya los 50 años, mientras pierden peso las edades centrales.

La evolución de la capital tampoco es un caso aislado. Los datos de afiliación de los municipios la comarca de Pontevedra muestran un patrón muy similar.

Entre julio de 2024 y julio de 2026, la afiliación conjunta pasa de 71.650 a 74.003 trabajadores, un incremento de 2.353 personas, equivalente al 3,3%.

Sin embargo, nuevamente son los extremos de edad los que protagonizan el aumento. Los menores de 30 pasan de 9.386 a 10.565 afiliados, 1.179 más y un incremento del 12,6%. Los mayores de 50 crecen todavía más en términos absolutos, de 26.738 a 29.329, con 2.591 trabajadores adicionales y un avance del 9,7%. En cambio, los afiliados de entre 30 y 49 años disminuyen en 1.409 personas, un 4% menos. Como resultado, menores de 30 y mayores de 50 reúnen ya cerca del 54% de los afiliados de la comarca.

Pontevedra capital desempeña un papel destacado en el crecimiento del empleo del entorno. De los 2.353 afiliados adicionales registrados desde julio de 2024, 1.329 corresponden al municipio pontevedrés, alrededor del 56% del incremento neto, y la ganancia de afiliación juvenil es también más intensa en la Boa Vila.

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Entre los menores de 30 años sobresalen también los datos de Sanxenxo durante los meses de verano. Representan cerca del 19% de los afiliados del municipio, aunque su fuerte especialización turística hace que la estacionalidad tenga un peso especialmente importante en estas cifras.