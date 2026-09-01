Casi 870.000 euros para 730 metros de la senda de Ardán, en Marín

El Concello de Marín ya ha abierto la licitación de las obras diseñadas hace meses para una senda peatonal en la carretera de O Pazo, en la parroquia de Ardán que se financia a través del Plan Extraordinario de la Diputación. El objetivo es mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en la zona ya que permitirá crear un itinerario peatonal seguro y accesible que conectará los núcleos de Xuncal y O Pazo con el cementerio parroquial de Ardán. Actualmente, el acceso se hace por arcenes estrechos y sin pavimento regular, lo que supone un riesgo para el tránsito de peatones.

El proyecto contempla una senda de 2,5 metros de ancho y cerca de 730 metros de longitud, combinando tramos separados del tráfico con zonas de convivencia de prioridad peatonal en los núcleos habitados. También se actuará en la red de pluviales y se mejorará el firme de la carretera, los carriles de circulación y la señalización horizontal.

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La intervención permitirá además reordenar el entorno del cementerio, con la creación de un paso de peatones sobreelevado y la reubicación de elementos como la marquesina. Segundo explica el Concello, esta actuación forma parte de la estrategia de movilidad sostenible recogida en los documentos de planificación municipal (la Agenda Urbana de Marín y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible), y l alcaldesa, María Ramallo, subraya que «proyectos como este son esenciales para garantizar el equilibrio territorial entre el casco urbano y las parroquias, mejorando la seguridad y los servicios en las zonas rurales y contribuyendo a fijar población». El presupuesto es de 863.573 euros.