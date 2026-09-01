Sobre 300 niños participaron en la ludoteca de verano de Caldas de Reis
Esta edición finalizó con jornadas para la educación en valores de igualdad y una gran fiesta con actividades para las familias
M. A.
La ludoteca de verano de Caldas de Reis le puso el broche de oro a sus jornadas ayer con una fiesta para despedir a los 300 niños de entre tres y doce años que participaron en sus actividades estivales.
Desde el mes de julio que comenzó la iniciativa, los pequeños ocuparon el tiempo en diversión y entretenimiento y en aprender sobre valores y cuestiones ligadas al respeto por el medio ambiente o el conocimiento del entorno. Las actividades se desarrollaron en las dependencias del colegio Alfonso VII e incluyó juegos, talleres y excrusiones.
La fiesta que cerró esta edición de la ludoteca se asentó, primero, con una Olimpiada Familiar y, posteriormente, con una merienda de despedida. Además, fue el escenario del tramo final de las Jornadas Familiares sobre Igualdad en el Tiempo de Ocio, desarrolladas entre el sábado y el lunes.
En esta propuesta participaron numerosas familias, sumando alrededor de 150 padres e hijos unidos en unas jornadas dirigidas a fomentar la conciliación, el ocio lúdico y la educación en valores de igualdad.
Inicialmente, estaba previsto que la programación del sábado tuviese lugar al aire libre, pero las lluvias obligaron a trasladar la actividad al Pabellón Municipal. Allí se instalaron hinchables y se celebraron espectáculos de humor. Además, se elaboraron los Murales Corresponsables, con temática en favor de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
El alcalde, Jacobo Pérez, señaló que las herramientas como estas son indispensables para garantizar la conciliación familiar, «un servicio que para el Concello es una prioridad». La ludoteca de verano de Caldas de Reis está promovida por la Concellería de Igualdade, con el objetivo de facilitar y promover la conciliación familiar de los habitantes del municipio durante los meses de vacaciones de los más pequeños.
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