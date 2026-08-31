Sanxenxo cierra agosto con un 88,1% de ocupación turística

Sanxenxo cerró agosto con una ocupación turística media del 88,10%, un dato prácticamente idéntico al registrado durante el mismo mes del año pasado, cuando alcanzó el 88,40%. Los establecimientos del municipio lograron así mantener los niveles de los últimos veranos pese a que la última semana estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas desfavorables.

Los datos recopilados por el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) reflejan, además, un comportamiento positivo en las distintas modalidades de alojamiento, con especial protagonismo para los apartamentos turísticos y los campings.

Los apartamentos encabezaron las cifras de agosto con una ocupación media del 93,73%, cuatro puntos por encima del resultado conseguido un año antes. Muy cerca se situaron los campings, que alcanzaron el 92,50% y también mejoraron en cuatro puntos sus registros respecto a agosto de 2025.

Dentro del sector hotelero, los establecimientos de cuatro estrellas fueron los que obtuvieron los mejores resultados, con un 91,24% de ocupación. Los hoteles de dos estrellas cerraron el mes en el 83,72%, mientras que los de tres estrellas alcanzaron el 82,58%.

Por su parte, los hoteles de una estrella y las pensiones se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto al pasado verano, con una ocupación media del 84,84%.

El balance confirma a agosto como el principal mes de la temporada turística para los alojamientos de Sanxenxo, con cifras superiores a las registradas en julio y muy similares a las obtenidas durante los últimos años.

El presidente del CETS, Alfonso Martínez, señaló que la evolución de los precios está provocando cambios en el nivel de gasto de los visitantes, aunque considera que esta circunstancia no está reduciendo la capacidad de Sanxenxo para atraer turistas ni afectando de forma significativa a los índices de ocupación.

Las expectativas del sector se trasladan ahora a septiembre. Martínez destacó que el municipio afrontará las próximas semanas con un calendario marcado por diferentes citas deportivas, que confían en que contribuyan a prolongar la actividad turística más allá de los meses centrales del verano. «Comenzamos ahora un mes de septiembre en el que tendremos un buen número de eventos deportivos que auguran unos buenos índices de ocupación también para septiembre», señaló el presidente del Consorcio.

Martínez agradeció además la implicación y el carácter acogedor de los vecinos del municipio, aspectos que, a su juicio, contribuyen a reforzar la imagen turística de Sanxenxo.

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Desde el CETS incidieron también en el compromiso del sector con la generación de actividad económica y empleo en el municipio y defendieron la apuesta por una oferta profesional basada en la calidad de los establecimientos y de los servicios prestados a los visitantes.