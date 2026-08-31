Las rebajas dan un último empujón al comercio local

Las rebajas encaran sus últimas semanas en Pontevedra y los comercios locales hacen balance de una campaña que, en términos generales, está dejando buenas sensaciones. Más allá del descuento, los establecimientos coinciden en que estas fechas funcionan como un reclamo para atraer clientes y generar movimiento en las calles, aunque el efecto no siempre se produce de manera inmediata.

En Ricar Moda, Carlota, una de las propietarias, explica que llevan varias semanas con las promociones y que todavía continuarán al menos durante otra más. El verano está transcurriendo «más o menos en la línea de lo habitual» y las rebajas sí se dejan notar en el volumen de clientes. Sin embargo, señala que las compras llegan «por oleadas»: al principio suelen beneficiarse los comercios más conocidos, donde muchos consumidores ya tienen productos localizados, y posteriormente el público va descubriendo otros establecimientos más pequeños y locales.

El turismo también supone un apoyo durante los meses de verano. En Ricar Moda aseguran que reciben especialmente visitantes extranjeros, aunque el perfil de comprador es variado. Carlota destaca además la importancia de que la ciudad organice actividades y eventos, ya que el incremento de personas en las calles acaba generando también entradas en los comercios. Para los establecimientos situados en las zonas más céntricas, cualquier iniciativa que consiga aumentar el tránsito de personas puede terminar teniendo un efecto indirecto sobre las ventas, incluso cuando quienes acuden a la ciudad lo hacen inicialmente por motivos distintos a las compras.

Para mi es positivo que la ciudad tenga este movimiento. Con las fiestas, conciertos, esas cosas, la gente sale, se mueve, y al final esa actividad se nota también en el comercio

Una situación similar se vive en Singularu, donde Juliana afronta su primer verano desde la apertura del establecimiento, el pasado octubre. Las rebajas comenzaron en mayo y se prolongarán hasta el 15 de septiembre, y la responsable se muestra satisfecha con la evolución de estos primeros meses estivales. También apunta al turismo como un pequeño impulso para el negocio, especialmente por el movimiento de personas que llegan de fuera y se detienen ante los escaparates. Para un comercio que todavía está construyendo su clientela habitual, ese flujo de visitantes supone además una oportunidad para darse a conocer.

En el caso de Aquadance, David González destaca que las promociones tienen un peso todavía mayor por el tipo de productos que comercializa el establecimiento, especializado en material para ballet, natación, triatlón y patinaje. Al tratarse de artículos muy concretos, hay clientes que esperan a las rebajas para realizar determinadas compras, convirtiendo estas semanas en un impulso añadido para el negocio.

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David González atiende a una clienta en AquaDance, su establecimiento. / Rafa Vázquez

Las diferencias entre los tres establecimientos también muestran que no existe un único perfil de comprador durante las rebajas. Mientras algunos clientes acuden buscando prendas o productos que ya tenían en mente, otros aprovechan para descubrir tiendas que no conocían o para adquirir artículos específicos que llevaban tiempo esperando a encontrar con un precio más bajo. A esto se suma el visitante que recorre el centro sin una compra planificada y termina entrando en algún establecimiento atraído por los escaparates o las promociones.