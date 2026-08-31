El PP alerta de una "desproporcionada estructura eléctrica" ante un restaurante de Pontevedra
Es la segunda queja de este mes de Domínguez por instalaciones ante locales de este tipo
R. P.
Hace unas semanas, el PP local alertaba de la intención municipal de instalar un compostero en las proximidades de un restaurante de la calle Augusto García Sánchez de Pontevedra, aun sin colocar. Ahora es otro local similar, esta vez en la calle Alameda, y por contar ante su fachada con una «estructura eléctrica absolutamente desproporcionada» de la que culpa también al Concello.
El portavoz municipal del partido en Pontevedra, Rafa Domínguez, ha calificado esta estructura de «feísmo urbanístico» y «engendro» ante «uno de los restaurantes más importantes».
El portavoz popular ha lamentado «la falta de cuidado a la hora de tomar decisiones que afectan tanto a la imagen de la ciudad como a sectores fundamentales para Pontevedra como la hostelería y el comercio».
Domínguez ha recordado, además, que su grupo ya preguntó en comisión por esta instalación y por su carácter provisional o permanente, «sin que el gobierno local supiese aclarar si la estructura permanecerá definitivamente en esta ubicación». Ante la falta de respuesta, el PP ha registrado también una solicitud por escrito para conocer si se trata de una instalación provisional o permanente y los motivos que han llevado al Concello a elegir este emplazamiento.
El portavoz popular subraya que «recientemente desde el PP denunciábamos la colocación de un compostero comunitario al lado de un restaurante, ahora nos encontramos con una situación similar delante de otro de los restaurantes de la ciudad», ha recordado.
Para Domínguez, ambos casos reflejan una forma de actuar que «no solo perjudica a los establecimientos afectados, sino que también repercute directamente en la imagen y el cuidado del espacio urbano de Pontevedra». Frente a este modelo, el portavoz municipal apuesta por «un urbanismo cuidado, más verde y planificado».
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