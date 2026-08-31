De Pontevedra a Caldas a golpe de zancada

Pontevedra y Caldas de Reis quedarán unidas el próximo 19 de septiembre por una nueva prueba deportiva. La primera edición de «Correndo no Camiño» partirá a las 17.00 horas desde A Ponte do Burgo para completar un recorrido de 21 kilómetros hasta Caldas de Reis, siguiendo el trazado del Camino Portugués.

La carrera nace con la intención de reunir a perfiles muy diferentes, desde corredores que busquen completar la distancia a buen ritmo hasta participantes que prefieran tomársela con más calma, aunque todos deberán llegar antes del tiempo límite de 2 horas y 45 minutos. La organización prevé reunir entre 300 y 350 personas en esta primera edición, aunque las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre.

Más allá del componente competitivo, la iniciativa pretende convertir el Camino en un escenario para descubrir el territorio desde otra perspectiva. La UNED Pontevedra, una de las entidades implicadas en la organización, considera que la prueba puede servir como escaparate deportivo y turístico de este tramo del itinerario jacobeo, vinculando la actividad física con el paisaje, el patrimonio y las localidades por las que discurre.

La propuesta busca además acercar el Camino a públicos que quizá no lo recorren habitualmente como peregrinos. Corredores, acompañantes y visitantes podrán conocer el recorrido a través de una actividad vinculada al deporte, al tiempo que se pone el foco en el potencial del itinerario como elemento de promoción y dinamización del territorio.

«No solamente las pruebas tienen un carácter deportivo, sino también turístico, de conocimiento y de disfrute», explicó Josévi Cimadevila, responsable de Global DXT. Una idea que también defendió el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, para quien el evento permite sumar una nueva forma de promocionar el Camino Portugués y contribuir a la desestacionalización turística.

Noticias relacionadas

El carácter lineal de la carrera obligará además a desplegar una logística específica. Habrá autobuses desde Caldas hasta Pontevedra antes de la salida y transporte de regreso una vez finalizada la prueba, además de guardarropa, duchas y avituallamiento en la llegada. La organización destaca precisamente que esta infraestructura es una de las partes menos visibles, pero más complejas, de una prueba que busca tener continuidad en próximas ediciones y convertir el recorrido entre Pontevedra y Caldas en una nueva cita del calendario deportivo.