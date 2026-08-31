Pontevedra, arranque de nuevas ayudas de mejora de las empresas turísticas

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este lunes una nueva convocatoria de ayudas dotada con 9 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en empresas turísticas en los ejercicios 2026 y 2027.

La Xunta reservará 900.000 euros para la anualidad de 2026 y 8,1 millones para la de 2027, y esta línea se dirige a pymes titulares de alojamientos y restauración.

Los proyectos financiados deberán tener carácter integral combinando al menos dos actuaciones, tales como la mejora de la envolvente, la renovación de iluminación o la implantación de sistemas solares, geotérmicos, de biomasa, aerotermia o fotovoltaicos.

Las solicitudes se tramitarán por orden de entrada a partir de las 9:00 horas del próximo 7 de septiembre y hasta el 7 de diciembre de 2026.

Coincidiendo con la publicación de esta convocatoria, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado el Hotel Rías Bajas de Pontevedra, que recibió 288.000 euros para el cambio de ventanas y la instalación de aerotermia.

Noticias relacionadas

Merelles ha afirmado que con estas medidas "la Xunta refuerza su compromiso con un modelo turístico más competitivo, innovador y respetuoso con el medio ambiente", y ha subrayado que la prioridad de Turismo de Galicia pasa por "reducir la huella de carbono en el sector turístico" mediante el impulso a las energías renovables y la disminución del consumo energético.