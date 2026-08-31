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Poio despedirá el verano con una fiesta infantil de vuelta al cole en A Seca

La cita será este viernes 4 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, con hinchables, talleres, música, juegos y una fiesta holi con polvos de colores

Presentación de la fiesta de vuelta al cole del Concello de Poio.

Presentación de la fiesta de vuelta al cole del Concello de Poio. / FdV

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R. P.

Poio

Poio se prepara para poner el broche final a las vacaciones de verano con una nueva edición de su fiesta de vuelta al cole, una propuesta dirigida especialmente al público infantil y familiar que se celebrará este viernes, 4 de septiembre, en A Seca.

La jornada, organizada por el Concello de Poio y el Centro Comercial A Barca, contará con la colaboración de las ANPAS del municipio y de Protección Civil de Poio. Las actividades comenzarán a las 18.00 horas y ofrecerán a los más pequeños diferentes alternativas de ocio antes del inicio del nuevo curso escolar.

El programa incluirá hinchables, juegos y talleres, además de una fiesta holi con polvos de colores. La música y la animación correrán a cargo de Javi Solla, en una tarde concebida para que niños y familias disfruten de los últimos días de las vacaciones en un ambiente festivo.

La iniciativa pretende también convertir el regreso a las aulas en una oportunidad para el reencuentro entre los escolares, que podrán volver a compartir juegos y actividades con sus amigos y compañeros antes de iniciar una nueva etapa académica.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, presentó la programación acompañado por el gerente del Centro Comercial A Barca, Ángel Vejo, y las concelleiras de Educación y Bienestar, Natalia Sabarís y Natividad Torres, respectivamente, así como representantes de las ANPAS locales y de Protección Civil de Poio.

Moldes animó a las familias del municipio a sumarse a una celebración con la que se busca despedir el verano y recibir el nuevo curso de una forma diferente, con una tarde de entretenimiento, sorpresas y actividades para los más pequeños.

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El regidor agradeció además el patrocinio del Centro Comercial A Barca, cuya colaboración consideró fundamental para poder llevar adelante esta iniciativa.

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