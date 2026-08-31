Poio despedirá el verano con una fiesta infantil de vuelta al cole en A Seca

Poio se prepara para poner el broche final a las vacaciones de verano con una nueva edición de su fiesta de vuelta al cole, una propuesta dirigida especialmente al público infantil y familiar que se celebrará este viernes, 4 de septiembre, en A Seca.

La jornada, organizada por el Concello de Poio y el Centro Comercial A Barca, contará con la colaboración de las ANPAS del municipio y de Protección Civil de Poio. Las actividades comenzarán a las 18.00 horas y ofrecerán a los más pequeños diferentes alternativas de ocio antes del inicio del nuevo curso escolar.

El programa incluirá hinchables, juegos y talleres, además de una fiesta holi con polvos de colores. La música y la animación correrán a cargo de Javi Solla, en una tarde concebida para que niños y familias disfruten de los últimos días de las vacaciones en un ambiente festivo.

La iniciativa pretende también convertir el regreso a las aulas en una oportunidad para el reencuentro entre los escolares, que podrán volver a compartir juegos y actividades con sus amigos y compañeros antes de iniciar una nueva etapa académica.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, presentó la programación acompañado por el gerente del Centro Comercial A Barca, Ángel Vejo, y las concelleiras de Educación y Bienestar, Natalia Sabarís y Natividad Torres, respectivamente, así como representantes de las ANPAS locales y de Protección Civil de Poio.

Moldes animó a las familias del municipio a sumarse a una celebración con la que se busca despedir el verano y recibir el nuevo curso de una forma diferente, con una tarde de entretenimiento, sorpresas y actividades para los más pequeños.

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El regidor agradeció además el patrocinio del Centro Comercial A Barca, cuya colaboración consideró fundamental para poder llevar adelante esta iniciativa.