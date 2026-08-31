Nuria Río: «Trabajar sobre el sueño es también trabajar sobre el bienestar de toda la familia»

Noches fragmentadas, despertares continuos, dificultades para conciliar el sueño o siestas que nunca llegan. Para muchas familias, los primeros años de vida de un hijo pueden convertirse también en una etapa marcada por el cansancio. Cuando esa falta de descanso se prolonga durante meses, el problema deja de limitarse a las noches y empieza a afectar al conjunto de la vida familiar.

En ese terreno trabaja la pontevedresa Nuria Río, asesora de sueño infantil en "Cosquillitas y a dormir", una profesión todavía poco conocida en Galicia y que busca acompañar a los padres cuando las dificultades para dormir terminan condicionando su día a día.

«Muchas familias llegan a mí completamente agotadas y pensando que lo que están viviendo es algo con lo que simplemente tienen que convivir», explica desde Pontecesures. Su trabajo, señala, comienza antes de plantear cualquier pauta: «Mi trabajo empieza por escucharles, entender qué necesitan y acompañarlas para que puedan recuperar el descanso sin sentirse culpables ni juzgadas».

La función de una asesora de sueño no consiste, según Río, en aplicar una fórmula para conseguir que todos los niños duerman de la misma manera. Cada caso parte de una realidad distinta y exige conocer las rutinas, horarios, hábitos y necesidades tanto del menor como de su entorno familiar.

A partir de ese análisis, plantea estrategias individualizadas y acompaña a los padres durante el proceso. La idea de partida es que no existen soluciones universales para los problemas relacionados con el descanso infantil.

El cansancio que afecta a toda la familia

Detrás de cada consulta, sostiene Río, suele haber mucho más que un niño que se despierta varias veces durante la noche. En numerosos casos hay meses de agotamiento acumulado que terminan repercutiendo en otros ámbitos de la vida cotidiana.

«Cuando una familia no duerme, se resiente todo. El estado de ánimo, la relación de pareja, el trabajo, la paciencia durante el día… Por eso considero que trabajar sobre el sueño es también trabajar sobre el bienestar de toda la familia», señala.

Ese impacto explica que las familias busquen ayuda cuando sienten que ya han probado distintas opciones sin obtener resultados. Sin embargo, una de las dificultades que encuentra Río es el propio desconocimiento sobre la existencia de este tipo de asesoramiento.

«Todavía hay padres que me dicen: “No sabía que existía este servicio”», relata. «Hay familias que llevan meses buscando información, probando diferentes cosas y sintiéndose perdidas, cuando podrían contar con un acompañamiento profesional».

La asesora reivindica por ello una mayor visibilidad para una actividad que, según explica, todavía cuenta con pocos profesionales especializados en Galicia, pese al creciente interés de las familias por el descanso infantil.

Un acompañamiento que no sustituye al pediatra

Río recalca también los límites de su ámbito de actuación. El asesoramiento del sueño no sustituye al pediatra ni a otros profesionales sanitarios. Su función se centra en ofrecer educación, orientación y acompañamiento sobre los hábitos y las dificultades relacionadas con el descanso.

Cuando durante el proceso aparecen indicios de que puede existir una causa médica, el caso debe derivarse al ámbito sanitario para su correspondiente valoración.

La diferencia, insiste, está en acompañar a cada familia teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades particulares, en lugar de aplicar un método idéntico para todos los niños.

«Pedir ayuda también es cuidar»

Para Río, dar a conocer esta profesión tiene además otro objetivo: combatir la idea de que los padres deberían ser capaces de resolver por sí solos cualquier dificultad relacionada con la crianza.

«A veces parece que los padres tienen que saber hacerlo todo por sí mismos. Y con el sueño ocurre especialmente. Se habla mucho de lo importante que es que los niños duerman, pero no tanto de qué pasa cuando una familia lleva meses sin descansar», reflexiona.

La asesora considera que normalizar la búsqueda de apoyo puede contribuir a reducir la sensación de culpa que acompaña a algunas familias cuando se ven incapaces de solucionar las dificultades nocturnas.

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«Pedir ayuda también es cuidar», resume.