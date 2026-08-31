Montecelo atenderá desde el 1 de septiembre las urgencias de salud mental del Hospital Provincial

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés traslada, a partir de mañana, martes 1 de septiembre, la atención urgente de salud mental del Hospital Provincial al Hospital Montecelo. Este traslado consistirá en la activación de una guardia presencial de Urgencias a cargo de un psiquiatra del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, CHOP.

Desde el área sanitaria se destaca que «con la puesta en marcha de esta guardia en Montecelo, se acerca la atención urgente de salud mental a aquellos usuarios que acudan con patologías agudas».

Hasta ahora, la atención psiquiátrica urgente se asumía en el Hospital Provincial de Pontevedra. Desde mañana, con la guardia de presencia física de un especialista en Montecelo, «se avanza en la gestión de las urgencias de adultos de cara a su próxima unificación en el futuro servicio del Nuevo Hospital Montecelo».

«Esta iniciativa forma parte del plan de mejora continua del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, que busca priorizar el cuidado de la salud mental y adecuar los recursos de Urgencias de esta especialidad a las necesidades asistenciales de la población», destaca la gerencia.

Precisamente ayer, FARO publicó la propuesta de técnicos en emergencias sanitarias para concentrar en el Hospital Provincial el Punto de Atención Continuada y las ambulancias para mejorar los tiempos de respuesta.

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El vicepresidente de Asgate, Alfredo Castro Nantes, sostiene que cerrar o reducir de forma drástica la actividad sanitaria del Provincial no sería la opción más adecuada, especialmente teniendo en cuenta, señala, el envejecimiento de la población y el crecimiento de Pontevedra. Entre las posibilidades que plantea figura mantener espacios para consultas o incluso destinar parte del inmueble a pacientes de Medicina Interna que precisan ingresos frecuentes.