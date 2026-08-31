Matrículas gratis y descuentos para una vuelta al gimnasio que en Pontevedra se estira hasta octubre

Septiembre, como enero, sigue siendo sinónimo de vuelta a la rutina y de buenos propósitos y, para muchos, al regreso al gimnasio después de las vacaciones. Sin embargo, en Pontevedra ese retorno parece producirse cada vez de una manera más escalonada. Aunque algunos centros deportivos ya detectan movimiento desde los últimos días de agosto, el verdadero incremento de la actividad puede hacerse esperar hasta octubre, cuando el verano queda definitivamente atrás y las familias recuperan por completo sus horarios habituales.

En Synergym explican que el comportamiento de los usuarios se mantiene bastante estable a lo largo del año y que, por el momento, no se ha producido una avalancha de nuevas altas coincidiendo con el final de agosto. «No notamos fluctuación en la demanda. Es bastante constante durante todo el año. Sí notamos un pequeño bajón ahora, pero es lo habitual del verano», señalan desde el centro.

En su caso, la experiencia de otros años apunta a que el cambio más notable se produce unas semanas después del inicio de septiembre. «La demanda suele crecer más tirando hacia octubre. El colegio empieza hacia el día 15, tenemos la Feira Franca este fin de semana... La gente todavía tiene sensación de verano», explican.

El calendario pontevedrés contribuye así a prolongar durante las primeras semanas de septiembre esa percepción de que las vacaciones todavía no han terminado del todo. El regreso a las aulas, la reorganización de los horarios familiares y el final de las celebraciones estivales marcan el momento en el que muchos usuarios vuelven a incorporar el ejercicio físico a su día a día.

La situación es algo diferente en Distrito 360, donde ya comenzaron a percibir una reactivación antes incluso de arrancar septiembre. «Desde finales de agosto se empezó a activar la demanda», indican. Con todo, el comportamiento se mantiene dentro de los parámetros habituales: «Estamos en la línea de todos los años».

Los centros consultados coinciden en que la práctica deportiva está cada vez más integrada en las rutinas de la población, aunque ese crecimiento viene acompañado también de una oferta cada vez mayor. «El deporte está cada vez más instaurado y la tendencia es al alza, pero también hay cada vez más centros deportivos; a la vez que sube la demanda, sube también la oferta», explican desde Distrito 360.

En BeOne Campolongo también se percibe ese interés creciente por la actividad física, pero consideran que responde a un cambio de hábitos que va más allá de los propósitos propios de septiembre. «Estamos viendo cómo el deporte ocupa cada vez un lugar más importante en el día a día de las personas. Ya no se entiende únicamente como una cuestión estética, sino como una herramienta para sentirse mejor y crear hábitos de vida saludables», explica su director, Gerardo Calvo.

Ese cambio también se refleja en el tipo de entrenamiento. BeOne Campolongo detecta especialmente un aumento del interés por el trabajo de fuerza entre los más jóvenes y, en particular, entre la Generación Z. También crece la presencia femenina en esta zona del gimnasio.

Una evolución similar observan en Synergym. Si tradicionalmente había más mujeres en las actividades dirigidas y una mayor presencia masculina en la sala, ahora «se está equilibrando» el perfil de los usuarios en ambos espacios.

Actividad dirigida en el gimnasio Distrito 360, en el Centro Comercial A Barca. / Rafa Vázquez / FDV

Las clases colectivas siguen siendo, en cualquier caso, uno de los grandes reclamos. En Synergym destaca la demanda de «boompa», una actividad de tonificación con barra y música, mientras que en BeOne tienen especial aceptación las disciplinas de cuerpo-mente, como pilates y yoga, y las propuestas coreográficas como «dance» o «zumba».

El inicio del curso también impulsa otras actividades. BeOne prevé un repunte de sus extraescolares, especialmente de la escuela de natación, coincidiendo con la reorganización de los horarios familiares.

Aunque la fidelización permite mantener una base estable durante el año –en Distrito 360 aseguran que cuentan con una buena retención y que «la gente que empieza se suele quedar»–, septiembre continúa siendo un mes clave para atraer nuevos usuarios. Los centros recurren durante estas semanas a diferentes campañas: Distrito 360 suele aplicar una promoción del 50%, Synergym mantiene ofertas puntuales y de bienvenida y BeOne Campolongo ofrece actualmente matrícula gratuita y tres días de prueba.

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La fotografía que dibujan los gimnasios pontevedreses es, por tanto, menos explosiva que la tradicional «operación septiembre». El movimiento ya ha comenzado y el interés por el deporte sigue creciendo, pero el regreso es más progresivo y, para muchos, no termina de completarse hasta que desaparecen definitivamente los últimos coletazos del verano y octubre devuelve la rutina a los horarios.