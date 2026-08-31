El Hospital Provincial, jugosa alternativa al refuerzo de las urgencias en el centro de Pontevedra

El futuro del Hospital Provincial una vez que entre en funcionamiento el Gran Montecelo, todavía en obras, continúa generando propuestas. La Asociación Galega de Técnicos en Emergencias Sanitarias, Asgate, defiende que el histórico edificio pontevedrés mantenga el uso asistencial y plantea convertirlo en Punto de Atención Continuada (PAC), actividad que actualmente se realiza en el centro de salud de A Parda. El colectivo considera, además, que el complejo podría reunir las bases de las ambulancias de soporte vital básico y avanzado y conservar servicios diagnósticos que permitan resolver allí buena parte de las urgencias menores.

El vicepresidente de Asgate, Alfredo Castro Nantes, sostiene en una entrevista con FARO que cerrar o reducir de forma drástica la actividad sanitaria del Provincial no sería la opción más adecuada, especialmente teniendo en cuenta, señala, el envejecimiento de la población y el crecimiento de Pontevedra. Entre las posibilidades que plantea figura mantener espacios para consultas o incluso destinar parte del inmueble a pacientes de Medicina Interna que precisan ingresos frecuentes.

Pero la principal propuesta de la asociación pasa por trasladar a este hospital el PAC de A Parda. Castro considera que las actuales instalaciones «se quedan un poco obsoletas» ante el volumen de población que atienden y recuerda que el edificio ya acogió históricamente el servicio de Urgencias.

«Creemos que al Hospital Provincial se le puede dar un segundo uso», señala el vicepresidente de Asgate, que ve posible habilitar allí «un nuevo PAC con mayores recursos y capacidad de respuesta».

Concentración de recursos

Uno de los principales argumentos del colectivo es la posibilidad de concentrar en el mismo recinto el PAC y los recursos de emergencias. Según explica Castro, las ambulancias de soporte vital básico que prestan servicio en el entorno de Pontevedra tienen actualmente su base en Alba y, cuando una emergencia requiere personal médico o de enfermería del PAC, deben desplazarse primero hasta A Parda para recoger a los profesionales.

Asgate sostiene que esa distribución puede provocar «una pérdida de minutos especialmente importante cuando la emergencia se produce en zonas próximas a la propia base de las ambulancias». Castro pone como ejemplo un aviso en Campañó: «un vehículo podría llegar rápidamente desde Alba, pero el tiempo aumenta si antes tiene que desplazarse al PAC para recoger al equipo sanitario». Según el vicepresidente del colectivo, las dos ambulancias básicas realizan buena parte de las asistencias de la zona.

Por otro lado, Asgate considera que el Provincial dispone de espacio suficiente para reunir tanto las ambulancias de soporte vital básico como los recursos avanzados que actualmente tienen otras ubicaciones en la ciudad. La concentración, argumenta Castro, mejoraría los tiempos de respuesta y permitiría coordinar mejor la asistencia extrahospitalaria.

Otra ventaja que ve la asociación es la posibilidad de aprovechar parte de los servicios existentes en el Hospital Provincial. Castro apunta, por ejemplo, a la disponibilidad de radiología y a la posibilidad de contar con medios para realizar determinadas pruebas y analíticas.

"Urgencias menores que se están desviando a Montecelo se quedarían aquí, en el Provincial" Alfredo Castro — Vicepresidente de Asgate

El objetivo sería que patologías menores pudieran resolverse directamente en el PAC sin necesidad de derivar al paciente a las Urgencias del Gran Montecelo, ya de por sí congestionado. «Cosas menores que se están desviando a Montecelo se quedarían ahí y se solventarían en el PAC», sostiene. A juicio de Asgate, esta fórmula contribuiría también a reducir la presión sobre el futuro servicio de Urgencias del nuevo hospital.

El colectivo cree que la propuesta es compatible con otros usos que puedan decidirse para el Provincial. Castro señala que el edificio podría continuar albergando consultas y otras dependencias y asegura que la creación del PAC no tendría por qué interferir, por ejemplo, con la permanencia de espacios docentes o de la Escuela de Enfermería.

Asgate asegura que ya trasladó esta idea con anterioridad a responsables de gestión de la sanidad pública en Pontevedra y considera que debería estudiarse dentro de la reorganización sanitaria que acompañará a la puesta en funcionamiento del Gran Montecelo. «No creemos que sea algo descabellado», afirma Castro, quien recuerda que el Provincial ha seguido recibiendo inversiones y actuaciones de mejora en los últimos años.

Población en crecimiento

La asociación vincula también su petición al aumento de población y actividad en Pontevedra y su entorno. Según Alfredo Castro, el PAC de A Parda atiende fuera del horario ordinario a usuarios procedentes de varios municipios, lo que incrementa la presión sobre unas instalaciones que considera insuficientes para las necesidades actuales.

De este modo, la propuesta se centraría en el aprovechamiento de la reorganización que supondrá la apertura del Gran Montecelo para revisar no solo el destino del Hospital Provincial, sino también la distribución de los recursos de atención urgente.

Para el colectivo de emergencias, este cambio permitiría dar una segunda vida asistencial al Provincial y, al mismo tiempo, descargar al nuevo hospital de una parte de las urgencias de menor complejidad.

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Un misterio desde 2021

Hay que recordar que la ampliación del Hospital Montecelo comenzó en mayo de 2021, siendo todavía presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo. Además de acumular un importante retraso (la fecha de finalización prevista era 2023-2024), nunca se desveló qué futuro le espera al viejo Hospital Provincial, quizá porque todavía no está decidido su uso tras la apertura del Gran Montecelo.