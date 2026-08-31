Las escuelas infantiles públicas abren el curso con 800 plazas en la comarca

Las escuelas infantiles públicas de la Xunta iniciarán el próximo lunes, 7 de septiembre, el comienzo de un curso que llegará con 798 plazas ya adjudicadas en los 18 centros de Pontevedra y su área incluidos en los listados definitivos de admisión. La capital concentra por sí sola prácticamente la mitad de ese alumnado, con 404 niños admitidos en sus seis escuelas infantiles autonómicas, al tiempo que acapara también los centros con mayores listas de espera.

El inicio de la actividad se producirá tres días más tarde de lo previsto inicialmente. La Xunta fijó en un primer momento la apertura para este viernes 4 de septiembre, pero el pasado 31 de julio comunicó de manera urgente a las escuelas que trasladaba la fecha al lunes 7 para «garantizar un correcto funcionamiento» de los centros ante la reorganización de las plantillas derivada de los concursos de traslados y las tomas de posesión de funcionarios.

La medida se adoptó después de que casi 900 educadoras hubiesen elegido destino sin saber todavía, a finales de julio, en qué centro comenzarían el nuevo curso.

Organización en la capital

La mayor concentración de plazas de la comarca se produce en la ciudad de Pontevedra. Sus seis centros suman exactamente 404 admitidos.

La Galiña Azul de A Parda es la escuela de mayor tamaño, con 103 plazas cubiertas, seguida de O Toxo, con 90, y Campolongo, con 87. A continuación se sitúan Monte Porreiro, con 53; el Campus, con 39; y la escuela infantil del Edificio Administrativo de la Xunta, con 32. Esta última tiene un régimen específico de acceso vinculado prioritariamente al personal de la Administración autonómica.

La presión de la demanda se aprecia especialmente en A Parda, que presenta la mayor lista de espera de todos los centros examinados: 32 solicitudes. El Campus ocupa la segunda posición, con 27, mientras que la incorporación al recuento de Campolongo sitúa a este centro en tercer lugar, con 21. O Toxo acumula otras 19 solicitudes pendientes.

En Campolongo y O Toxo la espera se concentra en el tramo de uno a dos años, uno de los más tensionados en el acceso a las escuelas infantiles. En Campolongo aparecen 21 solicitudes pendientes una vez agotadas las plazas de ese grupo. O Toxo contabiliza otras 19 en el mismo tramo de edad.

Las cifras de espera, no obstante, deben interpretarse por escuela y no sumarse directamente como número de menores diferentes sin plaza, ya que una misma solicitud puede aparecer vinculada a más de un centro.

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Otros municipios

Después de Pontevedra, Marín es el municipio con mayor número de admitidos, con 97 distribuidos entre tres escuelas. Casa do Mar reúne 41, el centro de Marín contabiliza 30 y Seixo incorpora otros 26. Tras Marín aparece Poio, con 59 admitidos, seguido de Cerdedo Cotobade, con 53, resultado de sumar los 43 de Tenorio y los diez de Cerdedo. Barro alcanza las 45 plazas cubiertas, mientras Moraña y Portas cuentan con 35 cada una. Ponte Caldelas suma 29, Vilaboa 27 y O Campo Lameiro 14.