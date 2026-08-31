Denuncian el robo de material del RallyMix de Portas nada más finalizar la prueba

La Escudería Portas Motor, organizadora del RallyMix que se celebró este pasado fin de semana en el municipio, ha denunciado que una vez rematada la prueba, la organización comprobó que fue sustraído diverso material situado en la meta del tramo. En concreto, se echa en falta una carpa de la Diputación, una mesa y varias sillas.

Los organizadores aseguran que «tanto en la salida como en la meta del RallyMix contamos con cámaras de grabación, por lo que disponemos de imágenes de los hechos», por lo que parece que tienen identificado al supuesto autor de los hechos, de modo que piden «a la persona que llevó el material que lo devuelva de manera inmediata».

Las mismas fuentes añade que «no vamos a hacer público ningún nombre ni señalar a nadie», según apuntan en sus redes sociales, e indican que «le damos la oportunidad de solucionar la situación sin necesidad de llegar a otras vías, antes de trasladar el caso a las autoridades».

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Para la devolución del material sustraído apuntan que «pueden dejarlo junto a la Casa de la Cultura, donde se realizaron las verificaciones. Si a lo largo del día de mañana (de este lunes) no aparece todo el material, procederemos a presentar la denuncia correspondiente», concluyen.