Caldas vuelve a jugar contra el cáncer

Lo que comenzó como un pique entre dos amigos que trabajaban habitualmente juntos se ha convertido, siete ediciones después, en una de las citas solidarias del calendario de Caldas de Reis. El próximo domingo, 6 de septiembre, el Campo Municipal de As Corticeiras volverá a enfrentar sobre el césped a Emergencias y Guardia Civil en una nueva edición del partido benéfico «Sonríe Caldas», cuya recaudación se destinará íntegramente a la lucha contra el cáncer.

El encuentro comenzará a las 17.00 horas y las entradas, con un precio de tres euros, están a la venta en el Bar Cruceiro. La iniciativa contará además con una recogida de alimentos no perecederos en el propio campo, que serán entregados posteriormente a Cáritas para su distribución entre familias necesitadas.

Detrás de la organización se encuentran, entre otros, David Torres, portavoz de Protección Civil de Caldas, que junto a Mario, agente de la Guardia Civil, impulsó una idea que nació casi por casualidad.

«Fue el típico pique que hay. Trabajamos siempre juntos y al final casi nunca hacemos nada fuera del trabajo», recuerda Torres. De aquella conversación surgió la propuesta.

La continuidad año tras año tiene mucho que ver con la respuesta del público. «Cada año siempre recaudamos un poquito más que el anterior», explica David Torres, que confía en mantener la convocatoria durante mucho tiempo.

El precedente más reciente dejó el listón alto. La edición del año pasado consiguió reunir 2.167 euros, destinados a la Asociación Contra el Cáncer. Torres espera que este domingo vuelva a mejorarse esa cifra.

Buena parte de la recaudación procede de las entradas, aunque el proyecto se sostiene también gracias a la colaboración de numerosos establecimientos y empresas de la zona. «Cada persona paga tres euros para acceder al partido y después tenemos también la colaboración de patrocinadores», explica el portavoz de Protección Civil. Los negocios realizan sus aportaciones para contribuir a los gastos de organización y a la causa solidaria.

«El propio día del encuentro, en el campo de fútbol, toda la gente que quiera podrá colaborar», señala Torres respecto a la recogida de alimentos, que serán entregados directamente a Cáritas, con el objetivo de que lleguen a las familias que atraviesan mayores dificultades.

El cartel de esta edición refleja también el importante respaldo del tejido comercial y empresarial de la comarca, con decenas de negocios colaborando en una jornada que combina deporte y solidaridad.

Sobre el terreno de juego estará también el propio David Torres, al igual que Mario. El enfrentamiento reúne a integrantes vinculados a los servicios de emergencias frente a miembros de la Guardia Civil, aunque su carácter competitivo queda en segundo plano frente al objetivo común.

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El partido, además, está planteado como una convocatoria abierta en la que pueden participar tanto hombres como mujeres. «Es mixto. Pueden jugar también mujeres», recalca Torres, aunque lamenta que su presencia sigue siendo reducida. En anteriores ediciones ya participaron jugadoras en el encuentro.