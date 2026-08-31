Caldas prepara la limpieza de diferentes tramos del río Umia
La Xunta actuará en más de cuatro kilómetros de cauces del municipio y el Concello prevé comenzar en septiembre los trabajos en el tramo urbano
El río Umia afrontará en las próximas semanas una nueva campaña de limpieza y conservación a su paso por Caldas de Reis. La Xunta de Galicia está desarrollando ya actuaciones en distintos puntos del municipio, mientras que el Concello prepara la intervención específica en el tramo urbano, con el objetivo de mejorar la circulación del agua y reducir el riesgo de problemas durante los episodios de fuertes precipitaciones.
Los trabajos autonómicos cuentan con un presupuesto de 72.000 euros y se prolongarán durante unas once semanas. En el Umia se actuará sobre unos 3,3 kilómetros de cauce, en zonas de Bemil, Caldas de Reis y Santa María y Portas, mientras que también se realizarán trabajos en el río Bermaña y Marán. Las actuaciones incluyen la retirada de árboles caídos y biomasa acumulada, desbroces selectivos, acondicionamiento de accesos y eliminación de especies exóticas invasoras.
En paralelo, el Concello acometerá la limpieza del tramo urbano del Umia, una actuación que, según el alcalde, Jacobo Pérez, comenzará previsiblemente en septiembre, una vez completada la contratación de la empresa encargada y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Para poder ejecutar los trabajos, el Ayuntamiento ya cuenta con los permisos de Augas de Galicia.
El regidor vinculó esta intervención con la necesidad de paliar las inundaciones y acumulaciones de agua que se producen en las proximidades del río, especialmente en puntos como la contorna de A Tafona. Según señaló, las actuaciones realizadas anteriormente permitieron que las crecidas del pasado invierno, pese a las precipitaciones históricas registradas, causasen menos problemas que en años anteriores.
La actuación autonómica responde además a una petición que el Concello había trasladado a Augas de Galicia ya en noviembre de 2024, cuando alertó de la presencia de árboles caídos en el cauce y de la necesidad de retirarlos para facilitar el paso del agua. «Estamos satisfechos de que esta actuación, que reiteramos en varias ocasiones desde 2024, por fin se lleve a cabo», señaló Pérez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los restaurantes se blindan ante los plantones durante la Feira Franca
- Bienvenida a los nuevos alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín
- De colegio jesuita a hervidero industrial: la historia olvidada de la fábrica de los Lees en Pontevedra
- El pino gana terreno al eucalipto en la explotación forestal pública y privada en Pontevedra y O Salnés
- La comarca de Pontevedra mantiene aguas excelentes pese a las siete alertas bacterianas registradas este año
- Así desembarcará la cerveza de los monjes de Lérez en la Feira Franca de Pontevedra
- Detectada una mancha blanca y espesa en el río Lérez a la altura del área de autocaravanas
- El Hospital Provincial, jugosa alternativa al refuerzo de las urgencias en el centro de Pontevedra