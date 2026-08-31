Alertan de nuevos desperfectos y falta de arena en la playa de Carabuxeira, en Sanxenxo

La plataforma Carabuxeira Xa, que agrupa a vecinos del entorno de esta playa de Sanxenxo y que denuncia desde hace más de 20 años su «abandono», han alertado de nuevos desperfectos y pérdida de arena a consecuencia de las últimas lluvias del mes de agosto.

Estos vecinos y usuarios recuerdan que «durante años hemos trasladado nuestras quejas y reclamaciones a las distintas administraciones, pero la situación no solo no se ha solucionado, sino que se ha agravado» y citan «problemas de contaminación fecal, una parte importante del arenal convertida prácticamente en un pedregal, vertidos en superficie, accesos en un estado lamentable y una ausencia de mantenimiento que resulta inadmisible»

Señalan que hace unos días se produjo el derrumbe de parte de las escaleras de acceso, «poniendo en riesgo a las personas que utilizan este acceso para llegar al arenal», por lo que exigen a las administraciones responsables, Costas, Xunta de Galicia y Concello de Sanxenxo, según sus quejas, que afronten la recuperación definitiva de esta playa, en la que se han realizado a lo largo de los años diversas obras, pero sin resolver aún todos los problemas.

En concreto, la plataforma pide «que se hagan públicos los estudios y proyectos realizados para la reconstrucción y recuperación de la playa de Carabuxeira, que se concrete un calendario de actuaciones, con responsables y plazos y se reparen de inmediato los accesos y elementos que actualmente suponen un riesgo para los usuarios».

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También reclaman «que se actúe sobre los vertidos y demás focos de deterioro existentes en el entorno y se garantice un mantenimiento periódico y adecuado del arenal».