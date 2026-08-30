Valdecorvos suma su novena inundación del año y aumenta la preocupación vecinal

El río Valdecorvos volvió a desbordarse el pasado 26 de agosto después de un episodio breve de lluvia intensa, provocando una nueva inundación en el entorno de Casimiro Gómez y Padre Fernando Olmedo. Según la Asociación de Afectados polas Inundacións do Río Valdecorvos (Afirval), se trata del noveno episodio registrado en lo que va de 2026, una sucesión de incidencias que ha incrementado la preocupación entre los vecinos de la zona.

La asociación señala que las precipitaciones no fueron especialmente intensas, pero resultaron suficientes para que el río volviese a salirse de su cauce antes de llegar a la calle Casimiro Gómez. El agua alcanzó nuevamente el garaje del número 12 y levantó tapas de alcantarilla, mientras que en Padre Fernando Olmedo aparecieron residuos y se produjo un fuerte olor a aguas residuales. Protección Civil y los servicios de emergencia tuvieron que desplazarse hasta la zona.

Afirval destaca además que, en esta ocasión, la inundación no coincidió con la pleamar, una circunstancia que considera relevante a la hora de buscar las causas de los continuos desbordamientos. La marea alta se había producido más de tres horas y media antes y, según sostiene la entidad, el nivel del Lérez no influyó en el episodio. La asociación recuerda que tampoco hubo pleamar durante otras inundaciones registradas este año, como las de enero, febrero y mayo.

Los afectados centran sus sospechas en el estado del tramo soterrado del Valdecorvos y en la red de saneamiento. Temen que las galerías por las que discurre el río y las conducciones puedan encontrarse cada vez más obstruidas. Según explican, las lluvias del pasado invierno arrastraron una importante cantidad de piedras y causaron daños desde Casimiro Gómez hasta el entorno del puente de Os Tirantes, unas instalaciones cuya revisión, limpieza y refuerzo consideran todavía pendientes.

La inquietud aumenta ante la llegada de los meses en los que habitualmente se registran más precipitaciones. Los vecinos aseguran que llevan desde antes del verano sin novedades sobre las soluciones en las que trabajan Augas de Galicia y el Concello de Pontevedra para reducir el riesgo de nuevas inundaciones. Entre sus demandas figura completar la revisión de la galería de Casimiro Gómez y del tramo situado bajo el CGTD, avanzar en los proyectos previstos y ejecutar las obras necesarias para evitar que los desbordamientos continúen repitiéndose.

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Ante esta situación, Afirval anuncia que convocará una reunión vecinal en los próximos días y prepara una campaña para reclamar medidas urgentes. La asociación sostiene que la reiteración de las inundaciones durante 2026 exige acelerar las actuaciones y dar una respuesta a los residentes y negocios afectados por unos episodios que, según denuncian, se han convertido en un problema recurrente en este ámbito de la ciudad.