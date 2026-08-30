Medio ambiente
Retirados 1.600 kilos más de basura del tramo urbano de río Gafos
En la actuación participaron 16 voluntarios y la empresa PreZero
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Pontevedra
La quinta y última jornada de la 26ª campaña de limpieza del río Cocho-Toxal-Tomeza-Gafos permitió retirar alrededor de 1.600 kilos de residuos del tramo urbano situado en el entorno del puente de O Couto, en Pontevedra.
En la actuación participaron 16 voluntarios, que centraron los trabajos en la retirada de basura acumulada en el cauce y en sus márgenes.
La jornada puso fin a una nueva edición de esta iniciativa de limpieza y conservación del río, desarrollada en distintos puntos de su recorrido.
En los trabajos colaboró PreZero, empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos del Concello de Pontevedra, encargada de apoyar la retirada y gestión del material recogido.
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