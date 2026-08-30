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Medio ambiente

Retirados 1.600 kilos más de basura del tramo urbano de río Gafos

En la actuación participaron 16 voluntarios y la empresa PreZero

Voluntarios retiran residuos sólidos del Gafos a la altura del puente de O Couto.

Voluntarios retiran residuos sólidos del Gafos a la altura del puente de O Couto. / Vaipolorío

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Ana López

Pontevedra

La quinta y última jornada de la 26ª campaña de limpieza del río Cocho-Toxal-Tomeza-Gafos permitió retirar alrededor de 1.600 kilos de residuos del tramo urbano situado en el entorno del puente de O Couto, en Pontevedra.

En la actuación participaron 16 voluntarios, que centraron los trabajos en la retirada de basura acumulada en el cauce y en sus márgenes.

La jornada puso fin a una nueva edición de esta iniciativa de limpieza y conservación del río, desarrollada en distintos puntos de su recorrido.

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En los trabajos colaboró PreZero, empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos del Concello de Pontevedra, encargada de apoyar la retirada y gestión del material recogido.

Retirados 1.600 kilos más de basura del tramo urbano del cauce fluvial | VAIPOLORÍO

Participantes en la jornada de limpieza. / Vaipolorío

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