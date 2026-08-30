El Gafos acoge una velada que libera a los murciélagos de sus mayores mitos

Un dato muy poco conocido, que es casi como un secreto, es que en Galicia hay unas 25 especies de murciélago. En el entorno del río Gafos de Pontevedra se han avistado por lo menos tres de ellas, y el pasado sábado por la noche se celebró la Noite dos Morcegos para aprender sobre estos animales tan frágiles y tan necesarios.

De la mano de la asociación Vaipolorío, los expertos de Morcegos de Galicia impartieron un taller en dos partes. Primero, dieron una charla divulgativa acerca de las diferentes especies de la comunidad y sobre su alimentación, biología y ecología. Después, en una segunda parte más práctica, extendieron una red sobre el río para capturar ejemplares de murciélago de su ecosistema, con el objetivo de identificar las especies y el género, edad aproximada y medidas de cada individuo.

Los representantes de Morcegos de Galicia son conscientes de que esta actividad es invasiva para los pequeños animales que, como indica la divulgadora Zeltia López, «son bastante delicados». Por ello, los grupos están reducidos a unas 25 personas y toman todas las precauciones posibles, además de contar con permisos especiales.

El público es variado. Es una actividad que se presta a la afluencia de familias y López asegura que «los niños son los que más preguntan». Ciertamente, son los que ponen una mayor cara de curiosidad e ilusión al poder ver al minúsculo «ratón volador» desde tan cerca. No obstante, López cuenta que también suelen acudir personas mayores y jóvenes interesados en la fauna silvestre, o incluso gente que no sabe nada y le llama la atención la charla.

«Se trata de divulgar, dar un paseo, contarle a la gente, resolver dudas... Y explicar un poco cómo es nuestro trabajo como organización. De hecho esta es la actividad más antigua que tenemos», explica la experta. «Es habitual que se resuelvan mitos como, por ejemplo, el de que los murciélagos son ciegos, que es falso», continúa.

La segunda fase estuvo centrada en la perspectiva del murciélago; en su forma de comunicarse mediante ultrasonidos. Mediante unos detectores especiales, se pudieron escuchar los mensajes intercambiados entre los animales que revoloteaban por la zona.

La especie mayoritaria es el murciélago enano, que se encuentra en todo tipo de zonas. En el Gafos, por ejemplo, esta es la más abundante, «de hecho se ve de noche alimentándose en las farolas», como aclara López. También está localizado el orejudo gris y «posiblemente el orejudo dorado y el de las huertas», pero como el tramo en el que se realiza la actividad es muy urbano, no fue posible verlo en la actividad.

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Cada variedad tiene características diferentes; unas prefieren entornos más naturales, como bosques caducifolios, y otros se adaptan a lugares abandonados, por lo que la irrupción en los mismos es especialmente perjudicial para los murciélagos. Son una especie que ayuda a combatir plagas de mosquitos y otros invertebrados dañinos para las personas y la agricultura. Morcegos de Galicia advierte de que son una especie protegida y de que los parques eólicos están siendo una fuerte amenaza para su bienestar.