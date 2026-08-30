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Romería

Cientos de fieles espantan el «meigallo» en A Lanzada

El tradicional barrido tras el retablo hizo que se formara una importante cola en el exterior de la capilla

Varias mujeres barren en la capilla para espantar el «mal de ollo».

Varias mujeres barren en la capilla para espantar el «mal de ollo». / RAFA VAZQUEZ

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Ana López

Sanxenxo

La Romería da Lanzada cerró tres jornadas de celebraciones religiosas, música y tradición en honor a Nosa Señora da Lanzada, una cita que cada año reúne a cientos de personas a orillas del Atlántico.

El programa comenzó el viernes con una verbena a cargo de Rever y La Ocaband y continuó el sábado con misas, la misa solemne, la tradicional procesión y actuaciones de la Banda de Música de Sanxenxo, Os do Barro y Airiños da Lanzada. La jornada se completó con la verbena de Platinum y La Tremenda y una tirada de fuegos artificiales.

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Este domingo volvió a reunir a numerosos fieles en torno a la capilla, con nuevas celebraciones religiosas y la salida de la imagen al exterior en procesión. Aprovechando el buen tiempo, cientos de personas hicieron cola en el exterior del templo para poder acceder y barrer tras el retablo para alejar el meigallo y las malas energías. Este es uno de los ritos principales de una romería muy vinculada al conocido «baño de las nueve olas», asociado a la fertilidad femenina.

La procesión con Nosa Señora da Lanzada. | RAFA VÁZQUEZ

La procesión con Nosa Señora da Lanzada. | RAFA VÁZQUEZ

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