Cientos de fieles espantan el «meigallo» en A Lanzada

La Romería da Lanzada cerró tres jornadas de celebraciones religiosas, música y tradición en honor a Nosa Señora da Lanzada, una cita que cada año reúne a cientos de personas a orillas del Atlántico.

El programa comenzó el viernes con una verbena a cargo de Rever y La Ocaband y continuó el sábado con misas, la misa solemne, la tradicional procesión y actuaciones de la Banda de Música de Sanxenxo, Os do Barro y Airiños da Lanzada. La jornada se completó con la verbena de Platinum y La Tremenda y una tirada de fuegos artificiales.

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Cola para entrar en la capilla de A Lanzada. | R.V.

Este domingo volvió a reunir a numerosos fieles en torno a la capilla, con nuevas celebraciones religiosas y la salida de la imagen al exterior en procesión. Aprovechando el buen tiempo, cientos de personas hicieron cola en el exterior del templo para poder acceder y barrer tras el retablo para alejar el meigallo y las malas energías. Este es uno de los ritos principales de una romería muy vinculada al conocido «baño de las nueve olas», asociado a la fertilidad femenina.