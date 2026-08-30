La actividad penal recupera el pulso en Pontevedra tras el paréntesis de agosto

La actividad judicial comienza a recuperar su ritmo habitual en Pontevedra con la llegada de septiembre. Después del descenso de señalamientos propio del periodo estival, las salas de lo Penal vuelven a aumentar el ritmo de trabajo desde este martes, en el inicio de un mes que presenta ya una amplia programación de vistas y comparecencias.

Las agendas de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pontevedra recogen un total de 19 juicios entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre, aunque la vuelta a la actividad no será simultánea en todos los órganos y se producirá de manera progresiva durante las próximas semanas.

El regreso comenzará este martes 1 de septiembre, con cinco juicios señalados. El primero está previsto para las 9.30 horas por un delito de estafa. A las 10.00 horas figura otro procedimiento por robo con violencia o intimidación; a las 10.30, uno por lesiones, y a las 11.00, otro por hurto. La agenda recoge además un quinto juicio a las 13.00 horas. Durante la mañana están previstas también varias comparecencias, aunque una de ellas, relacionada con una causa por estafa y fijada inicialmente para las 12.00 horas, aparece ya como suspendida.

La jornada más intensa de estos primeros días será, sin embargo, la del miércoles 2, cuando están señalados doce juicios en una franja de apenas unas horas. La actividad comenzará a las 9.30 con una causa por lesiones y continuará con procedimientos por estafa, hurto y robo con fuerza.

A medida que avance la mañana se sucederán además juicios por resistencia o desobediencia grave a la autoridad, nuevos procedimientos por estafa y hurto, conducción sin licencia o permiso e impago de pensiones. La concentración de señalamientos muestra ya desde el segundo día de septiembre una recuperación notable de la actividad ordinaria en las salas penales de la ciudad.

El jueves 3 la programación será más reducida. Ese día figuran dos juicios, uno a las 9.15 horas por estafa y otro a las 10.15 por tratos degradantes. El viernes 4, sin embargo, no recoge ninguna vista calificada como juicio en la agenda.

La recuperación de la actividad será en todo caso escalonada. No todos los calendarios de la Sección de lo Penal comienzan a señalar vistas en los primeros días del mes. La Sección 004, por ejemplo, no recoge su primer juicio hasta el 10 de septiembre, con una causa relacionada con violencia doméstica o de género. La Sección 002, por su parte, retrasa el comienzo de sus juicios hasta el día 16, cuando en una misma mañana están programados procedimientos por robo con fuerza en casa habitada o local abierto al público, daños, atentado, tráfico de drogas y lesiones.

La agenda muestra además que el ritmo de los señalamientos continuará creciendo a medida que avance septiembre. El 7 de septiembre, por ejemplo, aparecen encadenados varios juicios desde las 9.30 horas por delitos como estafa, robo con violencia o intimidación y lesiones, además de otros procedimientos previstos durante la mañana. Uno de los señalamientos por amenazas condicionales figura expresamente como suspendido.

Al día siguiente, el 8 de septiembre, está programado a las 9.30 horas un juicio por homicidio por imprudencia, al que seguirán otros por falsificación de documentos públicos y atentado. Más adelante en la mañana aparecen asimismo un juicio por hurto y otro señalamiento por el mismo delito.

También el 9 de septiembre presenta una programación especialmente intensa. Desde las 9.30 horas se suceden causas por hurto, estafa, quebrantamiento de condena o medida cautelar, robo con violencia o intimidación, lesiones, daños e impago de pensiones.

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La variedad de los procedimientos se mantendrá durante todo el mes. Entre los asuntos incluidos en los calendarios posteriores figuran delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, tráfico de drogas, conducción sin permiso, violencia doméstica, quebrantamientos de condena y otros delitos contra el patrimonio. En la agenda del 17 de septiembre aparece también un juicio por agresiones sexuales señalado para las 11.30 horas.