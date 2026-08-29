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Medio ambiente

Detectada una mancha blanca y espesa en el río Lérez a la altura del área de autocaravanas

Aspecto del río el sábado por la mañana.

Aspecto del río el sábado por la mañana. / Gustavo Santos

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R.P.

Pontevedra

El río Lérez presentaba este sábado por la mañana una mancha de gran tamaño a la altura del área de autocaravanas, un poco más arriba del puente de los Tirantes

Se trataba de una sustancia espesa de color blanco, en el margen izquierdo río arriba.

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Preguntada al respecto, la Policía Local de Pontevedra aseguró no contar con ninguna denuncia sobre el asunto.

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