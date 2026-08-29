Medio ambiente
Detectada una mancha blanca y espesa en el río Lérez a la altura del área de autocaravanas
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R.P.
Pontevedra
El río Lérez presentaba este sábado por la mañana una mancha de gran tamaño a la altura del área de autocaravanas, un poco más arriba del puente de los Tirantes
Se trataba de una sustancia espesa de color blanco, en el margen izquierdo río arriba.
Preguntada al respecto, la Policía Local de Pontevedra aseguró no contar con ninguna denuncia sobre el asunto.
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