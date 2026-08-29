De la IA al japonés: la UNED de Pontevedra abre el curso con 350 propuestas

La UNED de Pontevedra afronta el curso 2026-2027 con la mayor oferta de Extensión Universitaria programada hasta el momento. Según informó ayer, el centro comenzará septiembre con más de 350 actividades, medio centenar más que las anunciadas al inicio del pasado curso, cuando ya superaban las 300. Y la cifra no será definitiva, ya que durante los próximos meses continuarán incorporándose cursos, conferencias, jornadas y otras iniciativas.

La programación, coordinada desde el departamento que dirige Rafael Cotelo Pazos, abarca desde inteligencia artificial, análisis de datos, Excel o Power BI hasta idiomas como japonés o chino, además de propuestas relacionadas con el derecho, la Administración, la educación, la psicología, la empresa, la comunicación, la cultura, el patrimonio y las humanidades.

«Las más de 350 actividades con las que comenzamos el curso son una cifra importante, pero lo verdaderamente relevante es lo que hay detrás», señala Cotelo, que destaca la intención de ofrecer alternativas tanto a quienes buscan mejorar profesionalmente como a quienes desean aprender un idioma, adaptarse a los cambios tecnológicos o sencillamente continuar formándose con independencia de su edad.

Uno de los ejes que ganará protagonismo será precisamente la formación orientada al mercado laboral. La UNED pretende reforzar los cursos que proporcionan conocimientos y competencias directamente aplicables al trabajo, en un escenario marcado por la transformación tecnológica y la aparición constante de nuevas herramientas.

«La formación ya no puede entenderse como algo que termina cuando obtenemos un título. Las profesiones cambian, aparecen nuevas herramientas y surgen necesidades que hace pocos años ni siquiera existían», explica el responsable de Extensión Universitaria. Parte de estas actividades cuentan además con reconocimiento de créditos ECTS para estudiantes universitarios.

Facilitar el acceso

La flexibilidad constituye otra de las claves de la programación. Una parte importante de los cursos puede seguirse presencialmente, online en directo o posteriormente en diferido, lo que permite participar en actividades organizadas en Pontevedra desde cualquier punto de Galicia, del resto de España o incluso desde el extranjero.

Esta fórmula busca facilitar el acceso especialmente a trabajadores, estudiantes o personas con responsabilidades familiares. «No queremos que el lugar donde vive una persona o su horario de trabajo determinen si puede acceder o no a una formación», sostiene Cotelo.

Los idiomas volverán a ocupar un espacio destacado. La oferta incluye inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino y japonés, con diferentes niveles y perfiles de alumnado. El formato online facilita además reunir a estudiantes de procedencias muy diferentes y sacar adelante cursos de lenguas que cuentan con una demanda más específica.

Otro de los pilares será UNED Senior, dirigido a personas mayores que quieren seguir vinculadas al aprendizaje y a la vida universitaria sin las exigencias de una titulación reglada. El programa combina adquisición de conocimientos con convivencia, intercambio de experiencias y participación social, y busca mantener activa la curiosidad intelectual más allá de la etapa profesional.

Acercamiento a la sociedad

El crecimiento de la Extensión Universitaria no se limitará al número de cursos. El centro quiere profundizar durante este curso en una estrategia destinada a llevar la universidad allí donde está la sociedad.

Para ello continuará organizando actividades en diferentes ayuntamientos, incluidos municipios en los que la UNED no dispone de sede o aula propia, y participando en festivales, encuentros y proyectos sociales y culturales.

«No se trata solamente de atraer al público a nuestras aulas; también queremos que nuestras aulas vayan allí donde está el público», resume Cotelo.

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El centro pretende reforzar asimismo la colaboración con administraciones, instituciones culturales y educativas, asociaciones, colectivos profesionales y entidades sociales. Entre los organismos con los que ya mantiene líneas de cooperación figuran la Diputación de Pontevedra y el Museo de Pontevedra, además de distintos ayuntamientos.