«Hay una necesidad de información sanitaria y la gente quiere saber más»

Juan Turnes, jefe del servicio de Digestivo del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y coordinador de «Pontevedra, quen pasa? 6 expertos, 6 meses» confirma que la iniciativa tendrá una segunda edición en 2027. Impulsado por el Grupo de Investigación Idara del IIS Galicia Sur en colaboración con la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur, el programa mantendrá su apuesta por traer a referentes internacionales que combinen excelencia científica y capacidad divulgativa.

¿Qué balance hace de la primera edición de esta propuesta?

El balance es muy positivo. Si no fuese así, no nos plantearíamos una segunda edición. Lo es por la experiencia que hemos vivido en primera persona y también por los datos que hemos ido recopilando: la asistencia a las distintas actividades, el impacto en medios de comunicación y redes sociales y los mensajes que hemos recibido tanto en el ámbito social como profesional. Todo eso nos ha animado a repetir el próximo año.

¿Cambiará mucho el programa en 2027?

El formato será muy parecido. La idea seguirá siendo traer a una persona referente en enfermedades digestivas, pero intentaremos no repetir las temáticas de este año. Para los profesionales es interesante poder aprender de expertos de otras áreas y, para la población general, también es más enriquecedor ir variando los temas.

¿Qué es lo más difícil a la hora de preparar un programa como este?

Además de conseguir la financiación, mi principal reto es encontrar a las personas adecuadas. No necesitamos únicamente a alguien que sea experto en una enfermedad. Buscamos a alguien que tenga un nivel científico muy alto, que sea un referente internacional y de la que puedan aprender los profesionales de Digestivo, de otros servicios del hospital y de Atención Primaria, pero que al mismo tiempo sea capaz de transmitir mensajes de una manera no técnica y divulgativa. Personas que se sienta cómodas hablando con la población y también con los medios de comunicación. Hay excelentes científicos que, además, son magníficos comunicadores. Esa combinación es fundamental para este proyecto.

Pero vayamos al principio: ¿Cómo surgió la idea de organizar «6 expertos, 6 meses»?

Como casi todas las cosas nuevas, surgió un poco por azar. En 2025 me invitaron a dar charlas en el Clínic de Barcelona, en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y en Madrid, fundamentalmente por el trabajo de nuestro grupo en inteligencia artificial aplicada a las enfermedades digestivas. En Barcelona, por ejemplo, además de la conferencia organizaron reuniones con personas que querían hablar sobre proyectos de investigación. Me gustó mucho el formato y pensé que, ya que un experto hace el esfuerzo de desplazarse y prácticamente deja de trabajar durante dos días en su centro, había que intentar aprovechar al máximo todo ese conocimiento. La idea fue trasladarlo aquí, pero yendo un poco más allá: que ese conocimiento no se quedase únicamente en el servicio de Digestivo o en el hospital, sino que llegase también a Atención Primaria y a la ciudadanía.

¿Qué parte del programa sorprendió más a los expertos invitados?

Diría que todo lo que no era estrictamente hospitalario. La interacción con los medios y, sobre todo, los encuentros que organizamos por la tarde para la población general. No queríamos que esos actos fueran conferencias. Buscábamos un formato de debate mucho más espontáneo, en el que la gente pudiera intervenir y hacer preguntas. Además del invitado que venía de fuera de Galicia, incorporábamos a profesionales de otras especialidades de nuestro hospital y, en algunas ocasiones, de otros hospitales o centros de investigación. La intención era crear un ambiente favorable a la discusión y conseguir que personas que normalmente nunca tendrían la oportunidad de hablar con esos profesionales pudieran preguntarles directamente lo que considerasen.

"Buscábamos un formato de debate en el que se pueda intervenir y hacer preguntas" Juan Turnes — Jefe de Digestivo del CHOP

¿Dónde percibieron una respuesta más positiva: entre los profesionales o entre la población?

Los datos de satisfacción entre los profesionales sanitarios han sido muy positivos, pero, por mi experiencia personal en cada una de las jornadas, creo que la respuesta más especial se produjo en los encuentros abiertos a la población. Hubo sesiones en las que tratamos cuestiones muy duras. Recuerdo especialmente la dedicada al cáncer de páncreas. Había pacientes entre el público y era una conversación abierta en la que podía aparecer cualquier pregunta. Se plantearon temas difíciles y se respondieron, y al terminar hubo mucho agradecimiento por cómo se había desarrollado la conversación. Prueba del éxito fue que era muy raro que la gente se marchase antes de terminar las sesiones.

Una de las actividades que tuvo una respuesta especialmente elevada fue la relacionada con el hígado graso...

Sí. Como actividad paralela organizamos una campaña para evaluar el estado del hígado mediante FibroScan, una técnica que permite conocer tanto el daño hepático como la cantidad de grasa. Pensábamos inicialmente que acudirían unas 50 ó 60 personas y terminamos haciendo, si no recuerdo mal, casi 240 pruebas. Vino incluso gente de A Coruña y Ourense y quedó gente sin poder realizársela. Ese día, además, el acto abierto a la población llenó el espacio disponible y cerca de 40 personas se quedaron fuera. Evidentemente sentimos que no pudiesen entrar, pero al mismo tiempo aquello nos hizo ver que lo que estábamos haciendo realmente interesaba.

Es obvio que existe entonces una demanda de este tipo de divulgación sanitaria...

Hay una necesidad de información. Las personas quieren saber más. Y estas actividades también nos permiten no solo ofrecer información, sino desmontar determinados mitos y transmitir mensajes de cultura sanitaria que consideramos importantes y que no siempre llegan a la población.

Una iniciativa de estas características necesita financiación. ¿Cómo se consigue y qué papel tienen las empresas que colaboran?

La financiación procede fundamentalmente de la industria farmacéutica a través de lo que se denomina financiación no finalista de formación. Eso quiere decir que las empresas no deciden de qué vamos a hablar ni nos imponen contenidos. De hecho, en estas jornadas nunca hablamos de fármacos. La colaboración se articula a través de la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur.

En enero de 2027, la segunda edición de «Pontevedra, quen pasa? 6 expertos, 6 meses». ¿Está decidido ya quién será el primer experto?

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Sí, la primera ponente está decidida, aunque todavía no hemos contactado con ella porque estamos en agosto. Esperamos que pueda venir. Puedo avanzar que hablaremos de una enfermedad que no hemos tratado en esta edición, que es poco conocida aunque afecta a un número significativo de personas tanto en Galicia como en nuestra área sanitaria. Y la persona que queremos invitar cumple precisamente los requisitos que buscamos: es una líder mundial en su campo y, además, una magnífica comunicadora.