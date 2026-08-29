La comarca de Pontevedra mantiene aguas excelentes pese a las siete alertas bacterianas registradas este año

Agosto se despide en Pontevedra con un aspecto bastante menos veraniego del habitual. La capital encadenó esta semana cinco días de precipitaciones y recogió desde el lunes alrededor de 60 litros por metro cuadrado después de un mes marcado por la sequía y el calor. Las previsiones apuntan a que la lluvia irá remitiendo a lo largo del fin de semana y, aunque septiembre asoma ya en el calendario, todavía quedan semanas de verano y jornadas de playa por delante.

Precisamente cuando muchas personas esperan aprovechar esos últimos coletazos estivales, la calidad microbiológica del agua ha vuelto a ponerse bajo el foco. La playa de Portocelo, en Marín, permaneció durante alrededor de 24 horas con el baño desaconsejado después de que Sanidade detectase concentraciones elevadas de Escherichia coli y enterococos intestinales. Los carteles se colocaron en la tarde del jueves 27 y las analíticas más recientes permitieron retirarlos ya ayer, viernes. El Concello comunicó que el episodio de contaminación temporal había terminado y que ya estaba permitido volver al agua.

No se ha determinado qué originó la contaminación. El Concello de Marín apunta como posible explicación las intensas lluvias de los últimos días y a las escorrentías provocadas por ellas, aunque no existe una causa confirmada. En Portocelo hacía años que no se producía un episodio similar. Lo ocurrido tampoco implica que sus aguas tengan habitualmente una mala calidad –la playa cuenta con clasificación sanitaria «Excelente»–, sino que los controles de campaña detectaron una alteración puntual que obligó a actuar hasta disponer de nuevas muestras favorables.

El programa de análisis de las aguas de Sanidade establece que un resultado igual o superior a 800 NMP/100 ml de E. coli o 500 de enterococos obliga a repetir el muestreo. Las autoridades locales reciben entonces la comunicación para prohibir temporalmente el baño o recomendar abstenerse de él, y el aviso solo puede retirarse cuando nuevas muestras resultan favorables.

Portocelo no ha sido un caso aislado este año. Según los datos de Sanidade, otras seis zonas de baño de la comarca de Pontevedra han registrado contaminación microbiológica temporal y se recomendó no bañarse en algún momento: Cabeceira, Lourido, Padrón y Raxó, en Poio; el río Cabanelas en Viascón, en Cerdedo Cotobade, y la playa fluvial de A Calzada (río Verdugo), en Ponte Caldelas.

Poio concentra cuatro de esas siete zonas. Cabeceira y Lourido registraron problemas el 13 de mayo, en ambos casos provocados por los enterococos. En Padrón, en la parroquia de Combarro, el aviso llegó el 2 de junio y la situación fue provocada por alta presencia de E. coli. Raxó es el punto que más veces aparece en los datos de Sanidade, con tres registros este: el 11 de mayo, el 13 de mayo y el 14 de julio.

Las otras incidencias se localizaron tierra adentro. En la playa fluvial de A Calzada, en Ponte Caldelas, una muestra del 10 de mayo superó los 2.005 NMP/100 ml de E. coli, frente a 31 de enterococos, y motivó también la recomendación temporal de no bañarse. El caso más reciente antes de Portocelo aparece en el río Cabanelas, en la parroquia de Viascón, en Cerdedo Cotobade, el 23 de agosto.

Que varios de los resultados aparezcan fechados en mayo tampoco es una anomalía. La temporada ordinaria de baño comienza el 1 de junio y termina el 30 de septiembre, pero el programa de vigilancia establece con carácter general diez muestras por zona: una antes del inicio de la campaña y nueve durante el verano. De ahí que los controles previos de A Calzada, Raxó, Cabeceira y Lourido formen parte igualmente del seguimiento sanitario de 2026.

Las lluvias introducen otra variable, aunque sería arriesgado atribuirles automáticamente todos estos episodios. En Portocelo constituyen una de las hipótesis manejadas por el Concello y el propio protocolo de Sanidade contempla expresamente las condiciones meteorológicas desfavorables durante los días del muestreo o en jornadas anteriores como una posible explicación de resultados inesperados.

Una incidencia bacteriana puntual no significa, sin embargo, que una playa tenga mala calidad habitualmente. La clasificación vigente durante este verano se estableció al finalizar la campaña de 2025 y se calcula a partir de los resultados acumulados durante varias temporadas. Por eso, una muestra desfavorable puede obligar a desaconsejar temporalmente el baño sin que la playa pierda automáticamente su calificación de «Excelente», «Buena», «Suficiente» o «Insuficiente».

Y el resultado en la comarca de Pontevedra es contundente. De las 51 zonas con clasificación sanitaria consolidada, 46 son Excelentes, cuatro Buenas y solamente una Insuficiente. Esto significa que algo más del 90 % tiene la máxima nota y que 50 de las 51 –más del 98%– se encuentran en las dos categorías superiores.

La buena nota domina especialmente en Marín, Sanxenxo y Vilaboa. Las cinco zonas clasificadas de Marín –Aguete, Loira, Mogor, Portocelo y Santo do Mar-A Coviña– son «Excelentes». En Sanxenxo, las 20 playas que cuentan con una clasificación consolidada son «Excelentes», desde Silgar o Areas hasta A Lanzada, Montalvo, Canelas o Major. Y las tres de Vilaboa –Areeiro, Deilán y Forno do Cal– alcanzan igualmente la máxima categoría.

Las únicas calificaciones Buenas del ámbito corresponden a Lourido, Padrón y Raxó, en Poio, y Río Almofrei-Pozo Negro-Rebordelo, en Cerdedo Cotobade. Poio mantiene otras once zonas en Excelente; Cerdedo-Cotobade suma cuatro en esa misma categoría; A Calzada, en Ponte Caldelas, y el río Verdugo en A Lama son también Excelentes. En Pontevedra aparecen los dos extremos: Ponte Sampaio es Excelente y el río Lérez es la única zona de las 51 con clasificación Insuficiente.

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Los dos datos, por tanto, pueden convivir sin contradicción: siete zonas han registrado alertas microbiológicas durante esta campaña y, al mismo tiempo, 46 de las 51 aguas con clasificación consolidada son Excelentes, y Portocelo sirve esta semana como el ejemplo más claro. n