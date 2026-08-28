Yelko decide y Marqueta salva en el estreno liguero del Pontevedra

El Pontevedra arrancó una nueva temporada en Primera Federación con una victoria de las que dejan más alivio que aliento. Los granates se impusieron por 0-1 al Real Avilés gracias a un penalti transformado por Yelko Pino, que acabaría expulsado en un descuento interminable. Hubo sufrimiento, una intervención salvadora de Marqueta en el tramo final y hasta tres remates a la madera: uno del Avilés antes del descanso, otro de Yelko y un tercero de Iker Aldai. El estreno terminó bien, aunque hubo que pelearlo hasta el minuto 102.

El Avilés salió con más iniciativa y trató de imponer ritmo desde el comienzo. Santamaría protagonizó la primera llegada en el minuto 2 con un remate desde la frontal que se marchó fuera y volvió a intentarlo poco después tras una buena acción de Brais Abelenda. El Pontevedra, mientras tanto, apostaba por no complicarse en la salida de balón y mantenerse bien plantado, esperando su momento.

Con el paso de los minutos, los granates fueron soltándose. Elejalde tuvo la primera ocasión clara en el 11, tras un centro de Alberto Gil desde la derecha, pero Ratón respondió con una parada de reflejos. El Pontevedra adelantó después la presión y empezó a recuperar balones en campo contrario. El intercambio de golpes dejó una buena intervención de Marqueta ante Samu Mayo en el 28 y, dos minutos más tarde, la primera gran ocasión para los granates. Alberto Gil aprovechó un error de Ratón en la salida y estrelló su remate en el larguero.

El Pontevedra acabó la primera mitad con mejores sensaciones y salió todavía más decidido tras el descanso. Más vertical y con mayor presencia en campo rival, encontró en Elejalde una de sus principales amenazas. En el minuto 62, una acción sobre él dentro del área llevó al colegiado al monitor y, después de casi cuatro minutos de revisión, terminó en penalti de Escoruela y amarilla para el defensor local.

Yelko asumió la responsabilidad y no falló. En el 65 engañó a Ratón desde los once metros y puso el 0-1, premiando el paso adelante del Pontevedra. El Avilés reaccionó de inmediato con un triple cambio y se lanzó a por el empate, mientras los granates fueron retrasando metros y empezaron a defender cada vez más cerca de Marqueta.

El partido se rompió entonces por completo. Santamaría intentó picar el balón ante Marqueta y Sillero rozó el empate con una volea, pero el Pontevedra también tuvo la sentencia, en un remate de Yelko que se estrelló en el palo en el 72 y, poco después, Mba cabeceó fuera por muy poco. La madera volvió a aparecer en el 76, esta vez para salvar a los granates, cuando Iker Aldai mandó al poste un disparo raso desde la frontal.

Desde ahí, el encuentro se convirtió en un ejercicio de resistencia para el Pontevedra. El Avilés acumuló hombres en ataque y cargó el área una y otra vez, mientras los visitantes sobrevivían entre despejes y transiciones cada vez más escasas. La ocasión que pudo cambiarlo todo llegó en el minuto 95, con un remate de Santamaría en el segundo palo tras una falta lateral que Marqueta salvó con el pie en una intervención decisiva.

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Todavía faltaba un último sobresalto. En el 98, Yelko vio la segunda amarilla por cortar una contra y dejó al Pontevedra con diez durante los últimos compases de un descuento interminable. El árbitro no señaló el final hasta el minuto 102. Doce minutos extra para poner a prueba una victoria mínima que el Pontevedra acabó defendiendo con oficio, sufrimiento y una dosis considerable de sangre fría.