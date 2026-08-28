Los restaurantes se blindan ante los plantones durante la Feira Franca

Cada año lo repite el alcalde de Pontevedra, «Hay ganas de Feira Franca», y no le falta razón. La fiesta medieval es una de las citas imperdibles de la ciudad. Son ya 25 ediciones de un viaje al año 1.467, a la Baja Edad Media, pero no parece que hayan cansado ni lo más mínimo a los pontevedreses y su comarca. Prueba de ello son las reservas de comidas y cenas, que se realizan con tanta antelación que algunos restaurantes ni siquiera tienen abiertas las listas cuando reciben las peticiones. Sin embargo, esta ansia por celebrar no evita que, igualmente, año tras año, se produzcan plantones en los negocios de hostelería, lo que afecta de forma importante tanto a su organización como a su caja. La solución pasa por fijar un depósito o fianza, práctica cada vez más extendida entre el sector.

«Por supuesto que es efectivo. Sin depósito se pueden producir un 5% de personas que no aparecen, mientras que si aplicas un depósito ese porcentaje baja al 0,5%. Ya lo tenemos controlado», explica a FARO Rubén González, chef de El Cafetín, uno de los restaurantes con más capacidad de la Feira Franca pontevedresa, si no el que más. En su terraza, en la Alameda de Pontevedra, dan comida ese día a entre 450 y 470 personas, además de todas aquellas que pueden comprar churrasco y otras viandas en su zona de paso con barra y mesas.

«Es mucha gente, imagínate si faltasen muchos. Este será el tercer año en el que pedimos depósito, así que si faltan, al menos cubres la mercancía prevista», dice.

En todo caso, Rubén González celebra que «para nosotros es una suerte y orgullo que el 80% de los comensales son repetidores año tras año, y eso también te da una estabilidad para organizar».

Comenzaron a recibir llamadas de reserva hace ya seis meses, pero no fue hasta verano cuando abrieron las listas, «para que no se descontrole la cosa». «Finalmente cuando abrimos ya teníamos 100 personas aseguradas», informa el chef.

"Sin depósito se pueden producir un 5% de personas que no aparecen, mientras que si aplicas un depósito ese porcentaje baja al 0,5%" Rubén González — El Cafetín

Y si en El Cafetín repiten edición tras edición, en el restaurante Vén do Lume, en la calle Arzobispo Malvar, se estrenan este año, ya que abrieron sus puertas hace unos meses. «Tenemos alrededor de 100 personas y ya está todo lleno», celebran.

También en este local han solicitado un depósito, de la mitad del precio del menú, es decir, de 20 euros en el caso de los adultos, para evitar sorpresas de última hora en un día en el que se prevé un volumen de trabajo elevadísimo en toda la hotelería de la ciudad.

Otro de los negocios que será parada para numerosos pontevedreses es el Bar Premio, con entre 130 y 140 comensales. «El depósito es una garantía», reconocen a este periódico. En su caso, es de cinco euros por persona y, tal y como anuncian en sus redes, «las ausencias no notificadas antes del 2 de septiembre supondrán el cobro íntegro del menú correspondiente», es decir, que los cambios se admitirán únicamente antes de ese día. En todo caso, desde hace tres semanas todas sus plazas están llenas.

Los precios varían según el restaurante y los menús. Se mueven, de media, entre los 30 y los 45 euros. En El Cafetín llevan ya dos años con 45 euros, mientras que en en el Premio cobrarán 30 y en Vén do Lume, 40. Son precios referidos a adultos, ya que el menú infantil suele ser más económico.

Al tratarse del Medievo no falta la carne, así como otros platos tradicionales como empanada, croquetas... y, por supuesto, los chupitos de licores gallegos como la aguardiente, licor café o crema de orujo.

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También hay de quienes ofrecen varias opciones, incluida la vegana. Es el caso de Nasantiña, una de las pocas excepciones donde no se pide depósito en la ciudad. Su menú es de 30 euros y ya están al 90% de sus 110 plazas.