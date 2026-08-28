Medio ambiente
Recomiendan no bañarse en la playa de Portocelo, en Marín, por presencia de bacterias en el agua
Sanidade confirma la presencia de E.coli y enterococos en la playa de Portocelo, cuyo origen aún se desconoce
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R.P.
Marín
El Concello de Marín ha recomendando no bañarse en la playa de Portocelo debido a la contaminación del agua por la presencia de enterococos intestinales y E.coli.
Según han indicado fuentes del consistorio, el cierre se produjo en la jornada de este jueves, pero las analíticas que hace diariamente la Consellería de Sanidade siguen siendo positivas.
Por el momento, se desconoce concretamente el origen y consideran que, al igual que sucede en playas de otros ayuntamientos, pueden haber influido las lluvias de estos días y las escorrentías.
En este contexto, el seguimiento de esta situación será diario con el objetivo de conocer los valores para, cuando sea posible, volver a recomendar el baño en el arenal.
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