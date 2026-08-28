James Rhodes, tributo a Abba y comedia gallega protagonizan la temporada cultural de Afundación

El auditorio de Afundación se prepara para sacudirse el letargo estival con una inyección de 17 espectáculos que, desde este inminente septiembre hasta los días previos a la Navidad, transformarán el recinto en uno de los grandes pulsos culturales de la ciudad. La obra social de Abanca ha diseñado una recta final de año donde los acordes de James Rhodes y la nostalgia del tributo a Abba compartirán tablas con los pesos pesados del humor gallego, el teatro de suspense y las producciones más exigentes del ballet clásico. Las entradas, ajenas al cómputo de la programación de abono de música clásica, ya han activado su venta a través de la plataforma Ataquilla.com.

La temporada escénica arrancará apelando al compromiso social. El próximo 18 de septiembre, el cómico Carlos Blanco pisará las tablas para presentar su espectáculo «A penúltima» en el marco de la XIII gala benéfica del Día Mundial del Alzhéimer, una cita consolidada para respaldar económicamente a Afapo (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Pontevedra).

Este evento abrirá la puerta a una potente oferta de comedia que, en las semanas siguientes, traerá el descaro de Xosé A. Touriñán, quien despachará su exitoso «Moi Animal» en doble sesión el 17 de octubre; la implacable ironía de Miguel Lago con «Miserable II» el 23 de ese mismo mes, y la agilidad mental de «Coaches de choque», la propuesta de improvisación de Oswaldo Digón y Rafa Durán fijada para el 21 de noviembre.

En el terreno puramente musical, el recinto ha blindado dos fechas clave: el recital del pianista británico James Rhodes el 25 de octubre y el espectáculo internacional «ABBA The New Experience», que aterrizará el 15 de noviembre.

Carles Sans, excomponente de Tricicle, presentará su monólogo «Por fin me voy». / FdV

El teatro de texto mantiene, como es habitual, un peso fundamental en el auditorio. La segunda parte de la temporada de abonos levantará el telón el 25 de septiembre con Carles Sans, el mítico excomponente de Tricicle, que presentará su monólogo «Por fin me voy».

La segunda parte de la temporada de abonos de Afundación levantará el telón el 25 de septiembre con Carles Sans y su monólogo «Por fin me voy»

El abono se completará el 27 de noviembre con «Bernarda» —un crudo retrato de dos generaciones de mujeres gallegas durante la transición, avalado por los premios María Casares— y se cerrará el 11 de diciembre con «Dulcinea», donde Paloma San Basilio se cuestiona si aún tiene sentido aferrarse a sueños imposibles. Fuera de ese formato de abono, la cartelera desplegará un amplio abanico que abarca desde la risa de «Escándalo en redacción» (con Xoán Carlos Mexuto e Iria Ares) hasta la tensión psicológica de «Misery», la adaptación de Stephen King liderada por Carmen Conesa el 13 de noviembre, pasando por el musical «Meigas, habelas hainas» el día 14.

El telón también se alzará para la gran danza. El prestigioso Ballet de Kiev ejecutará «El lago de los cisnes» el 15 de octubre, mientras que la International Ballet Company desplegará la técnica de «La bella durmiente» el 28 de noviembre.

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Y como el tramo final del año exige su propia atmósfera, la magia y las propuestas familiares pondrán el broche a la programación. Tras la Gala Máxica Abraioscopio del 20 de septiembre y la revisión teatral de «Caperucita roja» el 12 de diciembre, el escenario pontevedrés despedirá 2026 con un clásico ineludible: el X Galicia Magic Fest. Creado y dirigido por el ilusionista local Pedro Volta, el festival congregará el 20 de diciembre, en doble función de tarde, a figuras mundiales del ilusionismo para cerrar el telón hasta el próximo año.