Inician las obras de reforma del acceso y el parking de A Barca

El trasiego de vehículos y peatones en el entorno del puente de A Barca es una constante en una de las zonas más densamente pobladas y dinámicas de Poio. Durante años, el asfalto gastado y las aceras irregulares han sido el escenario de las prisas de miles de vecinos y clientes que acuden a diario a esta concurrida área comercial. Hoy, esa realidad de rutinas apresuradas y obstáculos urbanos comienza a transformarse. Las máquinas han tomado posiciones para ejecutar una reforma integral de los accesos y del aparcamiento público municipal, una esperada intervención que busca devolver la amabilidad y la seguridad a un espacio estratégico para la movilidad de la zona.

Detrás hay un presupuesto que roza los 230.000 euros. Sin embargo, más allá de la cifra, la actuación se traduce en mejoras tangibles para el ciudadano: aceras renovadas, un nuevo firme que ordene el estacionamiento y, sobre todo, la eliminación de aquellas barreras arquitectónicas que complican el día a día de las personas con movilidad reducida.

La empresa Construcións Fechi es la encargada de materializar estos trabajos, financiados en un 70% por el Plan Hurbe de la Xunta de Galicia, mientras que el Concello de Poio asume el 30% restante.

El objetivo pasa por configurar un entorno visualmente homogéneo, donde los itinerarios peatonales tengan una continuidad lógica y la circulación de coches fluya sin sobresaltos.

Las máquinas han tomado posiciones para ejecutar una reforma integral de los accesos y del aparcamiento público municipal, una esperada intervención que busca devolver la amabilidad y la seguridad a un espacio estratégico para la movilidad de la zona

El alcalde, Ángel Moldes, supervisó el arranque de unos trabajos que responden a una demanda histórica. La reforma obedece a las continuas reclamaciones de los residentes, así como de los comerciantes y autónomos que levantan la persiana de sus negocios cada mañana en la zona. Este aparcamiento municipal, que absorbe a miles de usuarios durante todo el año, no solo nutre de clientes al centro comercial, sino que funciona como un pulmón logístico para el comercio local.

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Con esta intervención, se busca apuntalar la transformación integral de la avenida de A Barca, asegurando que este punto neurálgico deje de ser un área de tránsito hostil para consolidarse como un entorno verdaderamente accesible y pensado para las personas.