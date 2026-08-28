Galicia se descuelga del auge de las hipotecas y encadena cuatro meses de caídas

La firma de hipotecas sobre viviendas continúa perdiendo fuerza en Galicia, en contraste con la evolución del mercado estatal. La comunidad registró en junio 1.418 operaciones, un 7,3 % menos que en el mismo mes del año pasado, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata, además, del cuarto mes consecutivo de descensos, mientras que en el conjunto de España la constitución de hipotecas volvió a crecer, con un incremento interanual del 10,8 %, hasta las 45.907 operaciones.

Galicia fue una de las tres comunidades donde cayó la firma de hipotecas durante el sexto mes del año, junto a Baleares y Cantabria. El descenso gallego, del 7,3 %, fue no obstante inferior al registrado en Baleares (-10,4 %) y Cantabria (-9,1 %). En el conjunto de los seis primeros meses del año, el mercado estatal acumula un crecimiento del 7 %.

Por provincias, Pontevedra concentró 499 de las hipotecas firmadas en Galicia, solo por detrás de A Coruña, que registró 644. Lugo contabilizó 170 operaciones y Ourense, 105. Al mismo tiempo, en el conjunto de la comunidad se cancelaron durante junio 1.442 hipotecas sobre viviendas, una cifra superior a la de nuevos préstamos constituidos en ese mismo periodo.

Más allá de la evolución mensual, desde ADICAE Galicia consideran que los datos reflejan las dificultades crecientes de muchas familias para acceder a una vivienda en condiciones asumibles. Eugenia Mariño, técnica de consumo de la delegación de ADICAE Galicia en Vigo, señala que el problema no está únicamente en la evolución de las hipotecas, sino en el esfuerzo económico que supone actualmente comprar una vivienda.

«Aunque Galicia tenga precios algo más bajos que otras comunidades, los salarios también lo son, lo que hace que el esfuerzo relativo sea muy alto», explica Mariño. A su juicio, una de las causas que pueden estar detrás del descenso de las operaciones es precisamente la pérdida de capacidad de compra de los hogares, ya que muchas familias no alcanzan el ahorro previo exigido por las entidades o consideran demasiado elevada la cuota resultante en relación con sus ingresos.

La asociación apunta además a un endurecimiento de los requisitos para acceder a financiación, con una mayor importancia de factores como la estabilidad laboral, el nivel de ahorro o la solvencia del solicitante. Esto estaría dejando fuera del mercado a parte de la demanda potencial, en un contexto en el que los precios de la vivienda continúan elevados.

Desde ADICAE advierten también de que el problema no termina cuando se consigue la financiación. La asociación llama la atención sobre la complejidad de los contratos hipotecarios, especialmente en lo relativo a las hipotecas variables, los productos vinculados y las bonificaciones asociadas a seguros u otros servicios. Por ello, recomienda a los consumidores comparar entre distintas entidades y valorar el coste total del préstamo y no únicamente la cuota inicial.

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En el conjunto de Galicia se formalizaron en junio 1.947 hipotecas sobre todo tipo de fincas, de las que 1.907 correspondieron a inmuebles urbanos y 40 a rústicos. Entre las primeras, además de las 1.418 viviendas, se contabilizaron cinco operaciones sobre solares y 484 sobre otras fincas, como oficinas, garajes o trasteros.